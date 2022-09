Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Phòng hát không chốt cửa

Quán karaoke An Phú xảy ra cháy khiến 32 người tử vong (Ảnh: A.X.).

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An). Qua đó, Công an Bình Dương xác định ngọn lửa phát ra từ hành lang tầng 2, trên la phông của phòng 204, 206 rồi cháy lên tầng 3 (phòng 303).

Khi đám cháy mới xảy ra, nhân viên có đi thông báo nhưng khách tiếp tục kéo nhân viên vào đóng cửa hát tiếp. Lúc lửa bùng lên kèm khói mù mịt thì mọi người mới hoảng loạn.

Về thông tin phòng karaoke khóa cửa bên trong, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phòng hát không có chốt cửa mà chỉ chốt cửa phòng vệ sinh.

Thời điểm lực lượng cứu hộ vào phòng 303 thì phòng vệ sinh đã chốt chặt cửa nên phải phá xông vào. Thời điểm này phát hiện nhiều nạn nhân nằm chồng chất ngay sát cửa.

Qua kết quả tìm kiếm có căn cứ xác định khi hoảng loạn trước khói và lửa, nhiều nạn nhân đã chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa phòng để tránh nạn nên đã bị ngạt tử vong.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận bên trong hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hữu Khoa).

Vì sao khi xảy ra cháy ở tầng 2 không mà tầng 3 vẫn có điện để hát karaoke tiếp?

Công an tỉnh Bình Dương lý giải, khi tầng 2 xảy ra cháy, tầng 3 vẫn có điện để hát do khi thiết kế xây dựng các phòng, các tầng đều có cầu dao (CP) riêng. Phòng nào bị chập điện thì CP phòng đó hoặc tầng đó sẽ cúp trước, những nơi khác vẫn có thể có điện một thời gian ngắn trước khi CP tổng bị ngắt.

Các phòng tầng 3 vẫn có điện vì CP tổng của tòa nhà không được ngắt lúc này.

Bước đầu, Công an tỉnh Bình Dương xác định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Đến tối 9/9, danh tính của 24/32 người chết trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã được xác định. Lượng chức năng bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo danh sách được công bố, họ tên nạn nhân được viết tắt, có tuổi từ 22-40 tuổi.

Trước khi xảy ra cháy, quán karaoke An Phú bị lực lượng chức năng yêu cầu liên hệ ngành điện kiểm tra hệ thống điện tại đây (Ảnh: A.X.).

Đáng chú ý, ngày 27/4, Công an TP Thuận An đã kiểm tra an toàn PCCC tại hộ kinh doanh karaoke An Phú.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu cơ sở này liên hệ với đơn vị chuyên môn ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện đang sử dụng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung yêu cầu của đơn vị PCCC.