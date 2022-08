TPHCM: Hiệu quả từ mô hình tự quản về an ninh trật tự

Tham dự có ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, Công an TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại ngày hội, đại diện Ban chỉ đạo 138 quận 4, đã báo cáo những hoạt động tích cực trong quá trình triển khai các mô hình tự quản.

Nhiều mô hình của các ban ngành phường 6, quận 4 (Ảnh: Như Hà).

Theo Công an phường 6 (quận 4), quá trình phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, đơn vị đã phát động nhiều mô hình tự quản. Nổi bật là mô hình Vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự. Mô hình đã giúp công an khám phá nhiều vụ trộm cướp, truy xét người gây ra tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ, ngăn chặn thanh niên tụ tập gây mất an ninh trật tự. Từ đó, mô hình đã góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự.

Ngoài ra, phường 6, quận 4 đã kết hợp với nhân dân phát động nhiều mô hình khác như: Mô hình quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Mô hình câu lạc bộ gia đình phòng chống tệ nạn xã hội... Tất cả mô hình đều đem lại những chuyển biến tốt về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, Trưởng Ban chỉ đạo 138, nhấn mạnh công tác xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng. Để phát huy những thành công đã đạt được, Ban chỉ đạo 138 mỗi địa phương cần phải thường xuyên đổi mới về nội dung, xây dựng nhân rộng những mô hình có hiệu quả, khắc phục những yếu kém trong quá trình thực hiện, hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm với dân, với nước.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Như Hà).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chúc mừng cán bộ, nhân dân phường 6, quận 4 đã tổ chức trang trọng và thiết thực các hoạt động của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Trần Thanh Lâm tin tưởng trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, chính quyền và nhân dân TPHCM nói chung và phường 6, quận 4 nói riêng sẽ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, triển khai tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng hơn, hiệu quả cao hơn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội khác, góp phần xứng đáng với truyền thống và tầm vóc của thành phố anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố và trao Bằng khen của Bộ Công an, giấy khen của Công an TPHCM, UBND quận 4 và phường 6 cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.