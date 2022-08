Quảng Trị: Tinh thần "Nhân dân" trong ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022).

Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ diễn ra tại thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: T.T).

Thị trấn Hồ Xá là địa bàn trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Vĩnh Linh, có 17 khu phố với gần 4.000 hộ và hơn 15.000 nhân khẩu.

Để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả thiết thực, thị trấn Hồ Xá đã ban hành kế hoạch với nhiều chương trình hoạt động có nội dung và hình thức phong phú như: Phát hành 2.000 tờ rơi kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; làm căn cước công dân tại nhà cho các trường hợp người già, người khuyết tật, neo đơn; phát động xây dựng mới 4 mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức "Diễn đàn công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân"; tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ…

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh và đông đảo người dân (Ảnh: T.T).

Về phía tỉnh Quảng Trị nói chung, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đã đi vào cuộc sống, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao.

Các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí tự vệ, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng.

Các tầng lớp nhân dân đã tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần điều tra, khám phá nhiều vụ việc, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Bộ Công an phát biểu tại ngày hội (Ảnh: T.T).

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhất với các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần "Nhân dân" trong việc tổ chức ngày hội.

Đại tá Nguyễn Thế Chi đề nghị Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cần ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và định hướng các nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng bằng các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với thực tiễn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt phát động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 (Ảnh: T.T).

Tại chương trình cũng đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các khu phố tại thị trấn Hồ Xá trong năm 2022. Đồng thời, Bộ Công an đã trao tặng kỷ niệm chương cho 21 cá nhân, trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho một tập thể.

Bên cạnh đó, 2 tập thể và 3 cá nhân cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân... có thành tích trong đợt phát động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.