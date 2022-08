Điện Biên tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã biên giới

Đây là một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nơi cực Tây tổ quốc của tỉnh Điện Biên.

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên.

Toàn cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tổ chức tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên ngày 9/8.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé là xã biên giới có đường biên tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc nên được xác định là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Xã có 359 hộ, 1.506 nhân khẩu với 9 dân tộc anh em (dân tộc Hà Nhì chiếm gần 90%). Do địa hình đồi núi, hạ tầng giao thông chưa phát triển nên đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an địa phương và sự đồng tâm, đồng lòng của nhân dân nơi đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì, củng cố và phát triển. Nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an xã Sín Thầu đã phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thường xuyên thông báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa trong nhân dân; chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình có hiệu quả các mô như: "Thôn bản an toàn", "Trường học an toàn", "Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật", lắp đặt camera an ninh, thành lập nhóm zalo cộng đồng; xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đến nay, xã Sín Thầu đã vận động 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn ký cam kết xây dựng chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" (ANTT); thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng mỗi bản một tổ an ninh tự quản. Ngoài ra, các tổ công tác, ban công an xã đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu; tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, không có vụ việc phức tạp, không có tình trạng trộm cắp tài sản và các vụ việc vi phạm pháp luật khác xảy ra. Đây là tiền đề để xã Sín Thầu tiếp tục giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Năm 2021 cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên công nhận "Sín Thầu là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 25 lượt tập thể và 35 lượt cá nhân ở xã Sín Thầu được các cấp khen thưởng.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mang đặc sắc của dân tộc được tổ chức tại sự kiện.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, việc tổ chức ngày hội là hết sức cần thiết. Thông qua hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi của nhân dân địa phương với lực lượng công an để củng cố, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại sự kiện, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sín Thầu nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận với những đóng góp tích cực của cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,

Cũng tại buổi lễ, đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công an tỉnh, UBND huyện Mường Nhé, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã trao quà tặng cho các cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở.

Nhân dịp này, y, bác sĩ Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn.