"Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phải hợp lòng dân, vừa sức dân"

Ngày 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau cùng đông đảo người dân đã về dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đại diện các Cục nghiệp vụ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau về dự ngày hội TDBVANTQ tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào sáng 11/8 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng có nhiều đổi mới

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 19/8 hàng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Từ đó đến nay, ngày hội TDBVANTQ đã được tổ chức sôi nổi với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực trên các địa bàn cả nước.

Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm nay, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào TDBVANTQ Trung ương và Bộ Công an đã có những đổi mới trong chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày hội ở cơ sở.

"Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ của tỉnh Cà Mau nói chung và chính quyền, nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng trong thời gian qua", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại ngày hội (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phải tranh thủ sự chung tay của các tập thể

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, tỉnh Cà Mau là địa bàn cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã từng bước được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Liên (Ảnh: Huỳnh Hải).

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ với phương châm: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào TDBVANTQ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào TDBVANTQ. Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động nhân dân tham gia phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Bộ trưởng Công an lưu ý, việc tổ chức phong trào TDBVANTQ phải tranh thủ sự chung tay của các tập thể, cá nhân trong xây dựng các mô hình. Phát triển nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục... Nhân rộng các mô hình, cách làm hay, cách làm tốt trong phong trào TDBVANTQ, thanh loại những mô hình hoạt động kém hiệu quả.

"Phấn đấu xây dựng từng ấp, xã không có tội phạm, không có vi phạm pháp luật, không còn trộm cắp, đánh nhau, tệ nạn xã hội, không có ma túy. Toàn dân đoàn kết xây dựng từng ấp, xã mình là nơi yên ổn nhất, an toàn nhất, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, lành mạnh, an ninh, an toàn cho mọi người dân được thụ hưởng", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng bằng khen và quà đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hưng Mỹ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người dân xã Hưng Mỹ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã đến thăm, tặng quà nhân dân ấp Thị Tường, xã Hưng Mỹ, một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Xã Hưng Mỹ là điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo thống kê của xã Hưng Mỹ, từ năm 2015 đến nay, các tổ chức quần chúng đã tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 33 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; cung cấp cho công an trên 60 tin giá trị về an ninh trật tự có liên quan đến 78 đối tượng. Qua đó, góp phần làm dừng, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Ông Trịnh Bá Lập, người dân ở ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, chia sẻ: "Với phong trào TDBVANTQ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, công an, đoàn thể thường xuyên phối hợp, tuyên truyền vận động người dân nắm rõ chủ trương nên rất đồng tỉnh ủng hộ. Bà con trong ấp chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, xây dựng các mô hình an ninh, an toàn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống ở nông thôn".

Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến tham quan mô hình "Camera an ninh" của xã Hưng Mỹ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Năm 2021, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước được chọn xây dựng xã điển hình về phong trào TABVANTQ và đã triển khai thực hiện 7 mô hình: "Tổ nhân dân tự quản đoàn kết, vững mạnh, bình yên"; "Giáo xứ Rau Dừa tự quản về an ninh trật tự"; "Phòng cháy chữa cháy 20 trong 1"; "Mô hình tuyến đường văn minh, thân thiện, an toàn"; "Camera an ninh"; "Ánh sáng an ninh" và "Cổng an ninh trật tự". Từ khi triển khai thực hiện, các mô hình này đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân, đóng góp nhiều nguồn lực, chi phí để duy trì nhân rộng các mô hình.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt khẳng định, phong trào TDBVANTQ ở xã Hưng Mỹ là điểm sáng của tỉnh. Do đó, xã Hưng Mỹ không ngừng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nổ lực phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhất là xây dựng phong trào TDBVANTQ phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, phải duy trì và phát triển bền vững các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, luôn là xã điển hình về phong trào TDBVANTQ của tỉnh để nhân rộng đến các địa phương học tập, làm theo.