Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025

Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025, khánh thành tượng "Bác Hồ về thăm quê" (Video: Hoàng Lam).

Tối 15/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025, khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê".

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình tượng đài "Bác Hồ về thăm quê". Công trình do Bộ Công an tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Mở đầu lễ khai mạc là màn trống hội do Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện.

Lễ hội Làng Sen năm 2025 được tổ chức quy mô cấp quốc gia, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người - nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng hôm nay và mai sau.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, mong rằng giá trị di sản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ; những ấn tượng tốt đẹp về quê hương và con người xứ Nghệ mộc mạc, đằm thắm và trọn vẹn nghĩa tình sẽ để lại ấn tượng đẹp trong quý đại biểu, nhân dân, du khách gần xa.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" là công trình thể hiện tình cảm đặc biệt và sự kính trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với Bác Hồ.

Đây không chỉ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, công trình có giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc mà còn là một công trình văn hóa, kiến trúc đặc sắc tiêu biểu; trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến hấp dẫn và ấn tượng, thu hút khách thập phương trong và ngoài nước.

Trong chương trình nghệ thuật "Tượng đài trong muôn triệu trái tim" diễn ra tại Lễ khai mạc, hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (bên trái) và cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với người chị gái Nguyễn Thị Thanh sau 40 năm xa cách gây ấn tượng và xúc động mạnh đến người xem.

Hình ảnh người Mẹ Làng Sen miệt mài bên khung cửi được tái hiện trên sân khấu.

Chương trình nghệ thuật "Tượng đài trong muôn triệu trái tim" được xây dựng công phu, hoành tráng và giàu tính nghệ thuật với ba chương: Tiếng gọi non sông, Lời Bác sáng muôn đời và Tượng đài trong muôn triệu trái tim; quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên... tham gia.

Hàng nghìn người dân đã có mặt tại Sân vận động Làng Sen để theo dõi Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Lễ hội Làng Sen kết thúc bằng màn pháo hoa kéo dài 15 phút.