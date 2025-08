Vụ án sát hại cả nhà người yêu (kỳ cuối): Hung thủ lộ diện

Sau bữa cơm với đình người yêu, Lê Thanh Đại (SN 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An cũ, nay là phường Kiến An, TP Hải Phòng), đã ra tay sát hại chị N.T.M.T. (SN 1980) cùng bố mẹ chị T. là ông N.A.T. (SN 1941) và bà Đ.T.C. (SN 1949).

Vụ án mạng xảy ra vào tháng 12/2012 khiến người TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ bàng hoàng và vô cùng phẫn nộ trước sự tàn ác của hung thủ

Truy vết đối tượng tình nghi

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm cùng với một số vật chứng thu thập tại hiện trường và thông tin trong quần chúng nhân dân, Ban chuyên án đã đưa Lê Thanh Đại, đang thuê trọ tại một nhà dân ở xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ vào diện đối tượng tình nghi.

Các trinh sát lập tức điều tra và xác định Đại có một quá khứ bất hảo. Đại từng theo học Đại học dân lập Hải Phòng đến năm thứ hai thì đi tù vì trộm cắp. Sau khi mãn hạn tù, Đại lập gia đình, nhưng khi vợ đang mang thai, Đại lại bị bắt giữ về tội trộm cắp xe máy và bị tuyên phạt mức án 9 năm tù.

Đối tượng Lê Thanh Đại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: CACC).

Tháng 8/2012, Đại mãn hạn tù và lang thang sang tỉnh Thái Bình cũ để sinh sống. Thời gian này, Đại quen với chị N.T.M.T. Biết chị T. vừa đổ vỡ hôn nhân, đang buồn chán nên Đại đã tìm cách tiếp cận chị T.

Sau một thời gian, giữa Đại và chị T. nảy sinh tình cảm yêu đương. Đại nhiều lần ngỏ ý muốn được về nhà chị T. Ngày 22/12/2012, chị T. dẫn Đại về nhà bố mẹ mình chơi và ăn cơm.

Đến tối ngày 23/12/2012, người dân phường Phú Khánh (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ), bàng hoàng phát hiện chị T. cùng bố mẹ bị sát hại dã man trong chính ngôi nhà của họ.

Lật mặt kẻ sát hại cả gia đình người yêu

Xác định Đại là nghi can gây ra vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình cũ đã lập tức đến nơi ở trọ của Đại để điều tra. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến phòng trọ nơi Đại đang thuê thì không tìm thấy đối tượng.

Công an tỉnh Thái Bình cũ lập tức điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình, công an các huyện đã lần theo dấu vết, xác định hướng di chuyển của Đại.

Chưa đầy 4 giờ sau, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Lê Thanh Đại tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Đại một mực phủ nhận tội ác của mình, nhưng những chứng cứ cùng với lập luận sắc bén của điều tra viên Đại đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình.

Lê Thanh Đại tại phiên toà xét xử vào tháng 5/2013 (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Đại khai nhận, ngày 22/12/2012, chị T. dẫn Đại về nhà ăn cơm với bố mẹ chị T. Sau bữa cơm, Đại xin phép lên phòng nói chuyện riêng với chị T..

Khi lên tầng 2, Đại dùng chân tủ gỗ đập vào đầu và sát hại chị T. Nghe động, mẹ chị T. lên cũng bị Đại sát hại, sau đó Đại dùng dây điện buộc chặt cổ hai người. Sau khi ra tay sát hại mẹ con chị T., Đại có ý định sát hại luôn ông T. đang ở dưới tầng 1. Tuy nhiên lúc này trong nhà đang có khách nên Đại tiếp tục chờ khách về mới ra tay sát hại ông T..

Gây án xong, Đại khóa trái cửa, ở trong nhà các nạn nhân đến 23h đêm rồi mới lấy hết tài sản bỏ trốn. Sáng 23/12/2012, Đại quay lại nhà chị T., thấy vụ việc vẫn chưa bị phát hiện nên đã đi mua cuốc xẻng ra nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ đào 3 hố với ý định chôn cất thi thể của 3 người.

Đến tối cùng ngày, khi chưa kịp phi tang thi thể các nạn nhân thì vụ việc cả nhà ông N.A.T. bị sát hại được người dân phát hiện. Đại chạy về nhà trọ lấy toàn bộ các tang vật lấy được từ nhà ông T. với ý định bỏ trốn về Hải Phòng.

Trên đường về Hải Phòng, do trời lạnh quá, Đại vào một nhà nghỉ tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ thì bị bắt.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Đại vào tháng 5/2013, Đại quanh co chối tội, khai nhận về việc sát hại cả nhà người yêu, Đại “vẽ” ra một câu chuyện về việc chị T. rủ Đại tự tử do buồn chán.

Hắn khai rằng sau khi tâm sự với nhau, chị T. và Đại uống 15 viên thuốc ngủ nhưng không thấy có hiệu quả. Đại đi ra ngoài, thấy chân ghế gỗ đã cầm vào ra tay sát hại người yêu. Để không bị lộ, Đại ra tay sát hại luôn bố mẹ chị T..

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ lời khai quanh co chối tội của Đại.

Sau khi nghị án, TAND tỉnh Thái Bình cũ đã tuyên phạt Lê Thanh Đại mức án tử hình đối với tội Giết người; 10 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.