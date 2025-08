Cảnh vệ trình diễn kỹ năng chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Chiều 2/8, Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an trình diễn nghiệp vụ tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Chương trình là một hoạt động trong sự kiện "Bản hùng ca Công an nhân dân", được tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Cảnh vệ trình diễn kỹ năng vừa bắn súng vừa điều khiển mô tô hộ tống (Ảnh: Phi Hùng).

Trước sự chứng kiến của người dân, lực lượng cảnh vệ đã biểu diễn các động tác nghiệp vụ; điều khiển mô tô; xử lý các tình huống hộ tống, chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân...

Ở tình huống giả định, ban tổ chức đặt ra bối cảnh lực lượng cảnh vệ bảo vệ một tổng thống đi tham quan khu di tích A. Khi yếu nhân di chuyển đến nơi tham quan, bất ngờ một nhóm khủng bố có vũ khí gồm súng, lựu đạn xuất hiện tấn công nhằm tiêu diệt yếu nhân.

Tình huống giả định có khủng bố muốn tiêu diệt yếu nhân (Ảnh: Phi Hùng).

Trước tình huống nguy hiểm, một sĩ quan tiếp cận bất chấp hiểm nguy, dùng thân mình đè lên lựu đạn để giảm sát thương cho đồng đội. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh vệ khác che chắn, bảo vệ yếu nhân.

Cuối cùng, lực lượng khủng bố bị tiêu diệt, yếu nhân được bảo vệ, đưa đi an toàn.

Cảnh vệ tiêu diệt phần tử khủng bố (Ảnh: Phi Hùng).

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh vệ cũng trình diễn võ thuật, khí công đầy kịch tính, hấp dẫn.