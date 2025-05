Tổng Bí thư: Nghệ An phải hành động bằng tinh thần của người tiên phong

Nghệ An cần tận dụng thời cơ lịch sử

Sáng 15/5, trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư và đoàn công tác đã nghe ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, báo cáo cụ thể về những kết quả nổi bật về mọi mặt của địa phương trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 15/5 (Ảnh: Thành Cường).

Thay mặt Bộ Chính trị và đoàn công tác Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những "nút thắt", "điểm nghẽn" và những tiềm năng, lợi thế đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý tỉnh Nghệ An cần mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn, lấy công nghệ và tri thức làm động lực, lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy, lấy con người và văn hóa xứ Nghệ làm nền tảng.

"Nghệ An cần tận dụng thời cơ lịch sử khi được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, được trao cơ chế đặc thù để không chỉ "phấn đấu trở thành tỉnh khá" như Bác Hồ từng căn dặn, mà xa hơn, phải trở thành mô hình phát triển hiện đại của miền Trung trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ rõ một số định hướng lớn cho tỉnh Nghệ An để hiện thực các mục tiêu đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh địa phương cần đột phá về tư duy và thể chế phát triển.

Theo Tổng Bí thư, điều quan trọng trước tiên và căn bản nhất là Nghệ An phải đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", Nghệ An cần triển khai mô hình chính quyền 2 cấp (tỉnh và cơ sở) đảm bảo hiệu quả, thông suốt để phát huy tốt nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Điển hình phát triển trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư lưu ý địa phương này cần chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý tỉnh Nghệ An cần đi trước một bước trong tư duy chiến lược, mô hình phát triển và phương thức hành động (Ảnh: Thành Cường).

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sáng tư tưởng và mô hình tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam - Nghệ An có trách nhiệm chính trị và đạo lý đặc biệt trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ tổ chức, đạo đức công vụ và phương pháp lãnh đạo.

Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà phải trở thành một trụ cột phát triển mang tầm chiến lược.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng hùng cường, hội nhập toàn diện và đổi mới sâu rộng - tinh thần ấy càng phải được thắp sáng bằng hành động cụ thể của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của Nghệ An.

Với vị thế là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, truyền thống cách mạng sâu sắc, sức mạnh con người và đã được Trung ương trao cơ chế đặc thù, Nghệ An có thể và cần đi trước một bước trong tư duy chiến lược, mô hình phát triển và phương thức hành động.

Tỉnh phải trở thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới, nơi hội tụ của quản trị tiến bộ, sáng tạo xã hội, năng lực công nghệ và khát vọng con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Nghệ An không chỉ đang đứng trước một cơ hội phát triển mới, mà còn đứng trước một thử thách của bản lĩnh, của tầm nhìn và của sự lựa chọn. Đây là lúc Nghệ An phải hành động bằng tinh thần của người tiên phong.