Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao

Nội dung này được thông tin sáng 30/8, tại Lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao hiện do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đảm nhận và kiêm nhiệm. Ông Bùi Thanh Sơn là lãnh đạo có quá trình công tác gắn với ngành ngoại giao.

Ông đảm nhận cương vị Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 4/2021, sau đó đến tháng 8/2024, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng tặng hoa cho Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh này.

Liên quan nhân sự lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thủ tướng đã có Quyết định số 1868 về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng đồng thời ban hành Quyết định số 347 về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng khái quát nhiều thành tựu nổi bật của ngành ngoại giao Việt Nam suốt chặng đường đã qua.

Theo Thủ tướng, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; mở rộng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có tất cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Việt Nam cũng ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, mang lại hiệu quả trong hội nhập cũng như thương mại quốc tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Từ một nước bị bao vây, cấm vận, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong quan hệ đối ngoại, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ trong những thành tựu đó, có đóng góp quan trọng của các lãnh đạo Bộ Ngoại giao các thời kỳ. Thủ tướng đồng thời tri ân và đánh giá cao đóng góp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn với ngành ngoại giao và sự phát triển chung của đất nước, với bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm rất cao.