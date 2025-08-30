Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung

Sáng 30/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đã công bố Quyết định số 1868 của Thủ tướng về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, Bộ trưởng Nội vụ cũng công bố Quyết định số 347 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh này.

Bộ máy lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện có 8 người, gồm Bộ trưởng và 7 Thứ trưởng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ (Thứ trưởng Thường trực), Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng và Nguyễn Minh Hằng.

Ông Lê Hoài Trung (Ảnh: Báo Quốc tế).

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Ông là Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung có thời gian dài trong sự nghiệp công tác gắn với ngành ngoại giao.

Từ một chuyên viên Bộ Ngoại giao, ông dần kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong Bộ như Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế; Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ).

Cuối năm 2010, ông Trung trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và được phong hàm Đại sứ bậc II vào tháng 7/2011.

Từ thời điểm này đến tháng 10/2014, ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc New York (Hoa Kỳ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Hoa Kỳ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York.

Sau 2 nhiệm kỳ giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đến tháng 3/2021, ông Trung đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và giữ vị trí này đến đầu năm 2025.

Tháng 2/2025, ông Trung được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đối ngoại, gồm: Công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ…