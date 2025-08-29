Không phạm nhân nào trong vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước (Ảnh: Quang Phúc).

Thông tin thêm về các đối tượng đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Và tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Trước đó, trong dịp 30/4, Chủ tịch nước đã ký đặc xá cho hơn 8.000 người và đợt 2 vào dịp 2/9 tới sẽ đặc xá cho 13.915 người.

“Như vậy có thể nói, năm 2025 có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Về trường hợp cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết theo quyết định mới nhất, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân và trong các trường hợp này không có phạm nhân nào liên quan các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng, theo Thứ trưởng Bộ Công an, không nằm trong danh sách được hưởng đặc xá lần này.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an, theo quyết định đặc xá lần này của Chủ tịch nước, không có tên ông Đinh La Thăng và Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về một số trường hợp được hưởng đặc xá (Ảnh: Quang Phúc).

Đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định tại Điều 88 Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan.

Trong những năm qua, xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã tiến hành nhiều đợt đặc xá tha tù cho những phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng, xã hội.

Chính sách đặc xá thể hiện sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng, Nhà nước.

Quá trình xét, quyết định đặc xá cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ.

“Sau quá trình xét đặc xá, không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế nào với bất kỳ phạm nhân nào. Mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài”, ông Tài nhấn mạnh.