Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026

Sáng nay (5/9), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026.

Từ sáng sớm, không khí rộn ràng và vui tươi trong Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục lan toả khắp Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hàng nghìn đại biểu, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên cùng nhau hội tụ, tạo nên bầu không khí hân hoan.

Đúng 8h, Tổng Bí thư Tô Lâm có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong sự chào đón nồng nhiệt của các bạn học sinh, sinh viên và các đại biểu tham dự.

Tham dự buổi lễ còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các uỷ viên Bộ Chính trị, lãnh đạo đoàn thể ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương, đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhắc lại ngày này cách đây 80 năm, chỉ vài ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư là một tuyên ngôn về giáo dục và đào tạo, thể hiện tầm nhìn về tương lai phát triển đất nước bằng và gắn liền với giáo dục.

Từ đó, ngày 5/9 đã thành ngày cả nước khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cũng từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý, dẫn dắt toàn ngành, trải qua 80 năm phấn đấu trưởng thành và góp phần phát triển đất nước.

“Lễ khai giảng năm nay được tổ chức với hình thức đặc biệt, với sự kết nối qua đường truyền trực tuyến và truyền hình trực tiếp của VTV, tất cả các cơ sở giáo dục cùng cả nước đang tham dự và chứng kiến lễ kỷ niệm và khai giảng, cùng nghe lời căn dặn và chúc mừng năm học mới của đồng chí Tổng Bí thư, cùng nghe một tiếng trống khai trường. Hàng triệu con tim đang chung một cảm xúc thiêng liêng, phấn khởi, tự hào”, Bộ trưởng xúc động nói.

80 năm qua, từ một đất nước với 95% dân số mù chữ, ít trường lớp và trí thức thưa thớt, ngành giáo dục Việt Nam đã vượt qua chiến tranh và muôn vàn khó khăn để đạt được những bước tiến vượt bậc. Đến nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mầm non 5 tuổi đến THCS, chất lượng giáo dục phổ thông liên tục nâng cao, nhiều năm liền nằm trong nhóm 10 quốc gia có thành tích Olympic quốc tế tốt nhất. Hiện có hơn 52.000 trường học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 26 triệu học sinh, trong đó 65% đạt chuẩn, nhiều ngôi trường khang trang, hiện đại.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: “Đây là thành tựu to lớn, rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích.”

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp gắn huân chương lên lá cờ truyền thống của ngành giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Trong đó, lời dặn dò Tổng Bí thư gửi học sinh, sinh viên cả nước:

“Các cháu học sinh, sinh viên thân mến,

Trong dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, tôi dặn các cháu mấy nội dung sau: Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng máu xương, hôm nay, trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo.

Do vậy các cháu, thứ nhất hãy đặt mục tiêu rõ ràng; rèn luyện kỷ luật tự học; nuôi dưỡng đam mê khám phá; thứ hai, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn; thứ ba, biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh: “Mỗi bước tiến của các cháu chính là tương lai của đất nước”.

Sau bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026 ở tất cả các cấp học trên toàn quốc.

Học sinh, sinh viên trên 34 tỉnh, thành của cả nước chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.