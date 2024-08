Thanh niên 19 tuổi đi lạc hơn 500km

Chiều 5/8, lãnh đạo Công an phường Phương Lâm, TP Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết đơn vị vừa giúp đỡ một thanh niên 19 tuổi, dân tộc Khơ Mú, bị lạc đường trở về nhà an toàn.

Anh L. ngoài cùng bên phải đi lạc hơn 500km, không có tiền trở về nhà đã được công an giúp đỡ, bàn giao cho gia đình (Ảnh: Công an TP Hòa Bình).

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/8, Công an phường Phương Lâm tiếp nhận thông tin tại khu vực bến xe khách trung tâm thành phố có một nam thanh niên bị lạc đường, nói tiếng phổ thông không rõ.

Công an xác minh nhanh, công dân trên không phải người ở địa phương. Khi được cơ quan công an hỏi tên tuổi, địa chỉ nơi cư trú thì thanh niên nói rất khó nghe, không rõ tiếng phổ thông và không còn tiền để đi xe về quê.

Công an phường Phương Lâm đã đưa thanh niên này về trụ sở. Qua trò chuyện, anh này cho biết quê ở xã Chiêu Lưu, bắt xe khách ra Hà Nội để tìm việc làm. Tuy nhiên do không biết đường nên đã bị lạc đến thành phố Hòa Bình.

Qua lời kể và những thông tin thanh niên cung cấp, lực lượng công an đã tiến hành khai thác thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an phường Phương Lâm sau đó xác định được nam thanh niên trên có tên L.V.L. (SN 2005, dân tộc Khơ Mú), có hộ khẩu tại bản Liêu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Công an thành phố Hòa Bình sau đó đã cử một tổ công tác tổ chức đưa anh L. về nơi cư trú an toàn. Tại trụ sở công an xã Chiêu Lưu, tổ công tác Công an thành phố Hòa Bình đã bàn giao anh L. cho gia đình và chính quyền địa phương.

Ông L.V.C. (bố anh L.) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần tận tụy, giúp đỡ gia đình tìm được người thân, trở về an toàn của Công an thành phố Hòa Bình.