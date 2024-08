Bộ trưởng Công an dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Hòa Bình

Ngày 2/8, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2024. Đây là đơn vị tổ chức ngày hội điểm của tỉnh Hòa Bình.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đến tham dự ngày hội với người dân địa phương.

Xã Phong Phú có trên 92% dân số là người dân tộc Mường, nơi đây được biết đến là cái nôi văn hóa của vùng Mường Bi. Những năm qua, địa phương đã phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ.

Đến nay trên địa bàn xã Phong Phú không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Địa phương đã được chuyển hóa ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự ở Hòa Bình.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang gặp gỡ trò chuyện với người dân trong ngày hội (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Tại ngày hội, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ của tỉnh Hòa Bình nói chung, chính quyền và nhân dân xã Phong Phú, huyện Tân Lạc nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào TDBVANTQ gắn với các phong trào thi đua khác.

Bộ trưởng yêu cầu, cần chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ trật tự trị an ở cơ sở. Kịp thời biểu dương điển hình trong phong trào TDBVATTQ. Công an tỉnh Hòa Bình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương, để mọi người dân được hưởng niềm hạnh phúc, an toàn...

Bộ trưởng Công an trao kỷ niệm chương cho các cá nhân (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày hội TDBVANTQ là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội hằng năm hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị huyện Tân Lạc nói chung, xã Phong Phú nói riêng, thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Lực lượng công an cần chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và huy động sức mạnh của toàn dân. Trên cơ sở kết quả tổ chức ngày hội điểm của tỉnh, các huyện, thành phố nghiên cứu, rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày hội TDBVANTQ trên địa bàn.

Các cá nhân và tập thể của tỉnh Hòa Bình được tặng bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ Công an (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Dịp này, Bộ Công an đã tặng kỷ niệm chương cho 7 cá nhân và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Công an tỉnh Hòa Bình tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Tân Lạc tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; UBND xã Phong Phú tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân.

Bộ trưởng Công an cũng đã tặng quà cho UBND xã Phong Phú và tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã...