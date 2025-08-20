Tây Ninh đề xuất đưa dự án Trung tâm logistics, cảng ICD vào đầu tư công

Ngày 20/8, Sở Xây dựng vừa báo cáo gửi UBND tỉnh Tây Ninh, kiến nghị đưa dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô 259,22ha, trong đó khu cảng cạn gần 48,94ha, trung tâm logistics hơn 159,70ha và cảng tổng hợp khoảng 50,58ha. Đây được xem là dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển logistics, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Phối cảnh Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận (Ảnh: CTCP).

Tổng vốn đầu tư dự kiến 3.626 tỷ đồng, bao gồm hơn 2.400 tỷ đồng xây dựng và khoảng 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2028, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 500/TTg-NN chấp thuận cho UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 213,86ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: UBND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (437 hộ dân).

Việc đưa dự án vào đầu tư công được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc về vốn, sớm hình thành trung tâm logistics hiện đại, đồng bộ với hệ thống cảng và giao thông trọng điểm, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa qua hành lang TPHCM - Tây Ninh.

Ngoài dự án logistics, Tây Ninh cũng kiến nghị Bộ Xây dựng triển khai nạo vét, cải tạo luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi đến Bến Củi (130km). Tuyến này được xác định là hành lang vận tải thủy quan trọng, tăng năng lực vận tải thủy, giảm tải cho các tuyến quốc lộ đang quá tải.

Trước đó, dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020 và giao cho liên danh nhà đầu tư thực hiện.

Tuy nhiên, dự án vẫn chậm tiến độ, nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ, chưa chuyển kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ngày 17/6, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chấm dứt hoạt động dự án và giao Sở Tài chính triển khai quy trình xử lý theo quy định.