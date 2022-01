Tài xế uống thuốc tâm thần hàng tháng vẫn được cấp bằng lái ô tô hạng E?

Dân trí Lãnh đạo xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn, Bình Định) xác nhận, tài xế Nguyễn Văn Thâu, người vừa điều khiển xe ô tô đầu kéo gây nạn liên hoàn, hàng tháng vẫn nhận thuốc điều trị tâm thần.

Ngày 6/1, lãnh đạo Sở Y tế Bình Định cho biết sẽ tiến hành kiểm tra ngay việc khám sức khỏe lái xe tại Bệnh viện Hòa Bình - nơi chứng nhận tài xế "tâm thần" vừa gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Nội dung chứng nhận: "Đủ điều kiện sức khỏe lái ô tô".

Hàng tháng đều nhận thuốc tâm thần

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) vẫn đang tiếp tục điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời sẽ đưa tài xế Thâu đi giám định pháp y về tâm thần để xác định cụ thể.

Bệnh viện Hòa Bình - nơi cấp giấy khám sức khỏe lái xe cho tài xế "tâm thần" Nguyễn Văn Thâu.

Theo lãnh đạo UBND xã Nhơn Phúc cho hay, tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), hàng tháng vẫn đến Trạm Y tế xã nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Cụ thể, tài xế Thâu có sổ chữa bệnh và bắt đầu được điều trị bệnh tâm thần từ năm 2006. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tháng, tài xế Thâu đều được cấp thuốc điều trị tâm thần và được theo dõi của cơ quan y tế.

Kể từ năm 2006 đến nay, tháng nào Thâu cũng cùng gia đình cũng đến Trạm Y tế xã Nhơn Phúc nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần. Lần gần đây nhất là ngày 2/12/2021, Thâu đã đến Trạm Y tế xã Nhơn Phúc nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần. Ngoài ra, anh Thâu còn được nhận trợ cấp tâm thần.

Giấy khám sức khỏe lái xe của tài xế "tâm thần" Nguyễn Văn Thâu do Bệnh viện Hòa Bình cấp.

"Anh Thâu sinh sống cùng gia đình, nhưng làm gì cũng không thông báo với địa phương. Hơn nữa, khi ở nhà, anh cũng ít tiếp xúc với người ngoài nên địa phương cũng không nắm rõ", ông Dương Thanh Cường - Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc cho hay.

Bất thường cấp giấy sức khỏe cho lái xe "tâm thần"

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Định, tài xế Nguyễn Văn Thâu học và được cấp Giấy phép lái xe hạng FC tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 24/9/2016. Sau đó, Thâu học lái xe hạng E tại Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định từ ngày 21/9/2017 đến ngày 11/11/2017.

Tài xế "tâm thần" gây nạn liên hoàn ở Bình Định, khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương (Ảnh: CTV).

Ngày 24/6/2021, tài xế Nguyễn Văn Thâu có đơn xin cấp, đổi GPLX hạng E, FC với lý do "GPLX cũ thời gian lâu bị mờ". Trong hồ sơ gửi Sở GTVT Bình Định, kèm giấy khám sức khỏe do Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP Quy Nhơn) cấp ngày 24/6/2021 ghi rõ: "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng FC" và "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng E".

Ông Bùi Võ Nghiên, Phó phòng Quản lý phương tiện - Sở GTVT Bình Định, cho hay: Qua kiểm tra hồ sơ để thực hiện việc cấp giấy phép lái xe cho tài xế Nguyễn Văn Thâu, đều có các giấy tờ, thủ tục đúng theo quy định từ giấy khám sức khỏe, thời gian nâng hạng giấy phép lái xe, số kilômet lái xe an toàn, trình độ học vấn…

Tài xế Nguyễn Văn Thâu (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tìm hiểu thêm thông tin về nội dung trên, PV Dân trí đã nhiều liên hệ với bà Trần Thị Thu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nhưng vẫn không liên lạc được vị này.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng nói: "Chúng tôi sẽ cử tổ công tác của Sở Y tế đến Bệnh viện Hòa Bình kiểm tra việc khám sức khỏe lái xe như thế nào. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định".

Về lý do một người bệnh tâm thần nhiều lần khám đều được chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, giải thích: "Trong trường này không thể nói các bác sĩ làm sai, vì thực ra khi một người đi khám sức khỏe thì tất nhiên bác sĩ khám cho người đó sẽ đánh giá về mặt tâm thần của người này bằng cách thông qua quan sát, thăm hỏi, nhận xét về hành vi, các biểu hiện của người đó tại thời điểm đó. Nếu mọi thứ đều bình thường thì bác sĩ không thể nói người đó bị bệnh tâm thần được vì thời điểm đó họ không tâm thần".

Ông Hùng cũng cho rằng, khi những người đi khám bệnh có tiền sử bị động kinh, bệnh tâm thần, có hồ sơ bệnh án… nhưng họ cố tình che giấu thì bác sĩ cũng không thể phát hiện ra được.

"Khi một người đi khám sức khỏe thì bác sĩ không thể buộc người đi khám làm tất cả các loại test về tâm thần. Cái này về mặt pháp luật không cho phép. Người đi khám sức khỏe phải tự động, thành thật cho bác sĩ biết tình trạng bệnh trước đây của mình để bác sĩ nắm bắt", ông Lê Quang Hùng thông tin thêm.

Doãn Công