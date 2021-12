Vụ xe đầu kéo tông hàng loạt xe máy: Tài xế có... sổ tâm thần

Dân trí Cơ quan chức năng xác nhận đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn. Đáng chú ý, tài xế điều khiển xe tải gây nên ra vụ việc có sổ tâm thần.

Ngày 31/12, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn nghiêm trọng trên đã khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ngoài trường hợp tử vong tại chỗ như Dân trí đã đưa tin, có thêm một người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào đêm qua 30/12.

Vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện và 13 người khác đang được cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Số nạn nhân bị thương hiện là 16 người, trong đó có 3 người bị thương nhẹ đã được về nhà sau khi sơ cấp cứu; còn 13 người đang được điều trị tại bệnh viện. Trong số này có 5 người bị thương nặng.

Ban ATGT tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có người mất trong vụ tai nạn (Ảnh: Thành Đạt).

Ban ATGT tỉnh Bình Định đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện một triệu đồng. Thị xã An Nhơn cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 2 triệu đồng.

Liên quan vụ tai nạn trên, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho hay, ban đầu tài xế khai nhận, ngày hôm trước có sử dụng heroin nên đơn vị đã kiểm tra nhưng không phát hiện dương tính. Tuy nhiên, tài xế này có sổ tâm thần được cấp từ năm 2016.

Vụ tai nạn đang được cơ quan công an thị xã An Nhơn tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h chiều 30/12, ô tô đầu kéo mang BKS 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 do Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển trên đường ĐT636 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc thì bất ngờ gây tai nạn liên hoàn với nhiều xe gắn máy đang lưu thông.

Xe đầu kéo gây nạn khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy trên đường ĐT638 thuộc xã Nhơn Lộc và gây thêm tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an thị xã An Nhơn chặn bắt được tài xế Thâu điều khiển ô tô gây tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy Phước.

Doãn Công