Trưng cầu giám định tâm thần tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Bình Định

Dân trí Công an tỉnh Bình Định sẽ đưa tài xế Nguyễn Văn Thâu, người gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 13 người bị thương đi giám định pháp y tâm thần để xác định người này bị tâm thần thật hay giả.

Tối 31/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình cho biết, Công an thị xã An Nhơn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, khám nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 16 người bị thương vào chiều 30/12.

Xe đầu kéo gây nạn khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện tại, tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc) người điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 gây tai nạn đang bị tạm giữ hình sự.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, ban đầu tài xế Thâu khai nhận, trước ngày gây tai nạn đã dùng heroin nhưng khi test lại cho kết quả âm tính với ma túy. Trưa cùng ngày, trước khi gây tai nạn, tài xế cũng khai đã uống 4 lon bia, nhưng khi đo thì nồng độ cồn trong máu cũng chưa đến mức quá cao.

Tuy nhiên, ban đầu, cơ quan chức năng xác minh, tài xế Thâu có sổ khám chữa bệnh nhận thuốc điều trị tâm thần mỗi tháng, được theo dõi tại cộng đồng.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, vụ án đã quá rõ ràng nhưng còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ như, nếu tâm thần, tại sao được cấp bằng lái xe nên cần xác minh bằng lái xe này thật hay giả, rồi chủ phương tiện có biết tài xế bị tâm thần hay không mà hợp đồng cho lái xe.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 16 người bị thương (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sau khi thu thập sổ tâm thần, lực lượng chức năng sẽ đưa đối tượng Nguyễn Văn Thâu đi trưng cầu giám định pháp y về tâm thần để khẳng định người này bị tâm thần thật hay giả", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.

Trong khi đó, ông Lê Hoài Linh - Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) cho rằng, lúc nhận tài xế Thâu về thử việc, phía công ty không biết người này có sổ điều trị bệnh tâm thần.

Ông Linh cũng cho biết, quá trình tuyển Thâu về làm việc, đơn vị cũng đã kiểm tra giấy tờ, bằng lái, đều có đầy đủ. Bằng lái của Thâu mới được cấp lại tháng 6/2021. Còn việc điều trị tâm thần là phía địa phương và gia đình quản lý.

Trước đó, khoảng 17h chiều 30/12, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C- 154.14 kéo theo rơ moóc BKS 77R- 006.81 trên đường ĐT 636, khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy chạy trên đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 16 người bị thương (3 người bị thương nhẹ đã về nhà, 13 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện), nhiều phương tiện hư hỏng nát bét. Chưa dừng lại, sau vụ tai nạn, tài xế Thâu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 19, CSGT Trạm Tuy Phước, phối hợp với Công an thị xã An Nhơn lập tức truy đuổi. Sau đoạn đường truy đuổi dài hơn 25 km, CSGT đã chặn đường được chiếc "xe điên", ập vào cabin khống chế tài xế. Thời điểm đó, chiếc xe này vẫn còn kéo lê một xe máy dưới gầm.

Doãn Công