Phó Cục trưởng Cục C10: Đảm bảo tuyệt đối an ninh tại cơ sở giam giữ

Đảng bộ Trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an (Cục C10) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng; lãnh đạo các phòng chức năng của Cục C10 và 150 đại biểu đại diện cho 231 đảng viên trong Đảng bộ Trại giam Định Thành.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: Thế Hùng).

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục cải tạo, thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân tại Trại giam Định Thành được thực hiện đúng quy định, tỷ lệ phạm nhân cải tạo khá, tốt hàng năm đều đạt từ 80% đến 85%, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam - ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trại giam Định Thành đạt được trong thời gian qua.

Phó Cục trưởng yêu cầu Đảng bộ Trại giam Định Thành tiếp tục phát huy những ưu điểm đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn phạm nhân vi phạm nội quy trại giam, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để phạm nhân học tập, cải tạo tiến bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Trại giam Định Thành nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Thế Hùng).

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trại giam Định Thành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; Đại tá Phan Văn Hái được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.