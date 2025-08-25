Ông Nguyễn Thanh Nghị nói gì khi nhận nhiệm vụ mới?

Chiều 25/8, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực TPHCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nghị giữ vị trí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thay cho ông Trần Lưu Quang - người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Thường trực Ban Bí thư, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (Ảnh: Thành Trung).

Ông Nghị cũng được đánh giá là cán bộ có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thành Trung).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công ông vào cương vị mới.

Theo ông, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Ông Nguyễn Thanh Nghị cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Ông Nghị cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tập thể lãnh đạo Ban cũng như sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành trung ương và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thành Trung).

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê ở Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng.

Trong sự nghiệp của mình, ông Nguyễn Thanh Nghị có thời gian dài công tác tại Bộ Xây dựng. Sau hơn 2 năm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang một nhiệm kỳ, ông sau đó được điều động về Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào cuối năm 2020.

Sau đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV vào tháng 4/2021, ông Nghị được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Xây dựng. Đến tháng 2/2025, ông tiếp tục được điều động về địa phương, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và giữ cương vị đó cho đến khi được phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.