Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi trên sông sau khi bão qua

Dân trí Sau bão số 5, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể bà Y Ben (sinh năm 1968, trú tại xã Đăk Rơ Ông) trôi trên sông Đăk Tờ Kan ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.

Thông tin từ UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum cho hay, người dân phát hiện bà Ben trôi trên sông sau khi mưa gió ảnh hưởng bão số 5 vừa ngớt trong ngày 12/9.

Chính quyền xã Đăk Rơ Ông và huyện Tu Mơ Rông đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự và đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

Mưa lớn khiến 1 cây cầu tại xã Đăk Sao, H.Tu Mơ Rông bị sụt lún, hư hỏng nặng.

Do ảnh hưởng báo số 5, tại cầu tràn Năng Nhỏ 1 trên Tỉnh lộ 678 (đoạn qua huyện Tu Mơ Rông) nước đã rút nước. Tuy nhiên, mưa lũ đã làm sập lún một phần cầu tràn. Cầu đi qua thôn Năng Nhỏ 2, xã Đắk Sao nước lũ làm sập đầu cầu, phương tiện không thể lưu thông.

Tại huyện Đắk Hà, hàng chục ha cà phê và lúa của người dân xã Đắk Xôi bị nước lũ nhấn chìm. Tại huyện Kon Rẫy, nước lũ cũng gây sạt lở đất nghiêm trọng và làm hư hỏng bên hông đập thủy lợi Đắk Toa.

UBND các xã đã làm rào chắn ở những khu vực nguy hiểm; đồng thời, cảnh báo cho người dân không qua lại các điểm xung yếu và huy động lực lượng khắc phục các hậu quả do mưa bão gây ra.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 5, gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa các khu vực phổ biến đạt từ 120 - 260mm.

Phạm Hoàng