Nông dân đóng cọc giăng dây giữ rơm rạ, cứu lúa ngập nước

Dân trí Người dân đóng cọc, giăng dây giữ rơm rạ khỏi trôi vào những thửa ruộng chưa gặt. Việc này giúp bảo vệ ruộng lúa không bị ngã đổ, giữ không cho rơm rạ không trôi theo nước lũ.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, tại Quảng Ngãi liên tục có mưa lớn. Trưa 12/9, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, xấp xỉ báo động 2. Lũ lên khiến những cánh đồng lúa chìm trong nước, cuốn trôi rơm rạ.

Hàng trăm ha lúa ngập trong nước lũ.

Nước sông vừa dâng cao, hàng trăm người dân ở huyện Nghĩa Hành liền ra đồng để cứu lúa, tìm cách giữ rơm rạ. Ông Nguyễn Tiến Thành (62 tuổi, xã Hành Tín Đông) nhờ 2 người hàng xóm giúp sức giữ thửa ruộng hơn 1.000 m2.

"Xung quanh họ gặt hết rồi mà chưa kịp mang rơm rạ về. Giờ mình phải đẩy số rạ trôi vào ruộng ra, rồi đóng cọc giăng dây ngăn rạ trôi vào đè lên lúa. Không làm thì lúa gãy thân, ngâm nước hư hết", ông Thành nói.

Người dân Nghĩa Hành lội nước giăng dây giữ rơm rạ, bảo vệ lúa ngập nước.

Một thửa ruộng chưa gặt được giăng dây ngăn rơm trôi vào đè gãy thân lúa.

Nhiều hộ nông dân vừa gặt xong, phơi rơm rạ ngoài đồng đợi khô sẽ mang về. Mưa lớn, lũ về bất ngờ nên nhiều người cũng ra đồng giữ rơm rạ. Người dân dùng cọc tre đóng xuống nước rồi giăng dây thừng giữ rơm rạ khỏi bị cuốn trôi.

Thửa ruộng này gặt xong cách đây 4 ngày nhưng chưa kịp đưa rơm rạ về thì gặp lũ, người dân phải đóng cọc, giăng dây thừng giữ rơm rạ.

Ông Nguyễn Tú (55 tuổi) cho biết, nước trên đồng cao khoảng 0,5 m là phải giăng dây, nếu không rơm rạ sẽ bị cuốn trôi hết. Giăng dây xong phải theo dõi mực nước lũ, nếu nước dâng lên quá cao phải điều chỉnh sợi dây thừng để có thể giữ được rơm rạ.

"Năm nay lũ sớm nên rơm rạ ngoài đồng nhiều, nhiều thửa ruộng cũng chưa được gặt. Mưa gió nhưng phải ráng ra đồng giữ rạ khỏi trôi mất, lại bảo vệ lúa cho bà con khác", ông Tú chia sẻ.

Nhiều thửa ruộng chưa gặt bị rơm rạ trôi vào, người dân phải dùng cào kéo rơm rạ bảo vệ lúa.

Theo thống kê sơ bộ, bão số 5 gây mưa lớn khiến 898 ha lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngập úng. Người dân đang đợi lũ rút để gặt lúa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng bão số 5 và mưa lớn, toàn tỉnh phải sơ tán 224 hộ dân với 798 nhân khẩu các vùng ngập cục bộ. Bão số 5 cũng làm 25 nhà tốc mái, 73 nhà ngập nước, 898 ha lúa, 434 ha cây trồng hàng năm, 12 ha cây ăn quả, 100 ha hành tím và 9 ha mía bị ngập nước. Nhiều tuyến đường ở Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn bị hư hỏng.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo, do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5, trong hôm nay, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Quốc Triều