Ninh Bình giãn cách huyện có ca F0 chưa rõ nguồn lây

Ngày 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định về việc thực hiện cách ly vùng có dịch để phòng chống dịch Covid-19.

Theo quyết định, tỉnh Ninh Bình thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) khu vực xung quanh phòng khám Đa khoa khu vực Cồn Thoi (xã Cồn Thoi, Kim Sơn) trong vòng bán kính khoảng 800 m.

Tỉnh Ninh Bình quyết định cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với khu vực còn lại của xã Cồn Thoi. Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình cũng quyết định cách ly khu vực xóm 4, xóm Mỹ Hóa, xóm Mỹ Hợp thuộc xã Kim Mỹ và khối 4, 8, 9 thuộc thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Ninh Bình quyết định thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn còn lại của huyện Kim Sơn. Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình được thực hiện trong 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 27/8 đến 0h ngày 9/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND Kim Sơn phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan quy định cụ thể các nội dung trong khu cách ly y tế (phong tỏa), hướng dẫn người dân và các đối tượng trong các khu cách ly các nội dung theo quy định tại Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19 tại huyện Kim Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định tăng cường 20 cán bộ, chiến sĩ cho Công an huyện Kim Sơn để phối hợp hỗ trợ các lực lượng tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng công an được tăng cường về huyện Kim Sơn để phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng Công an sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện mọi nhiệm vụ, tích cực bám địa bàn, nắm tình hình, khoanh vùng, truy vết F0, F1, đảm bảo an ninh an toàn khu vực cách ly, phong tỏa.

Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn và đẩy lùi dịch bệnh.