Nhóm thợ lặn trắng đêm dầm mình dưới sông trục vớt ô tô rơi cầu Đồng Nai

Khoảng 1h sáng 15/12, cơ quan chức năng TP Dĩ An (Bình Dương) đã trục vớt ô tô con từ sông Đồng Nai lên bờ. Đây là chiếc xe BKS 60A-460.56 do Trần Thảo N. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển, tông vào lan can cầu Đồng Nai, và rơi xuống sông vào chiều 14/12.

Ngay sau khi nhận tin báo có vụ tai nạn, cơ quan chức năng TP Dĩ An (Bình Dương) đã huy động thêm nhóm thợ lặn chuyên nghiệp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và trục vớt ô tô. Đội thợ lặn chuyên nghiệp đến từ phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau khi tìm được ô tô và cố định vào chân cầu, đưa thi thể nạn nhân lên bờ, các thành viên nhóm thợ lặn chuyên nghiệp tiếp tục công tác trục vớt. Một người nhái lặn sâu xuống đáy sông Đồng Nai, cố định 4 chiếc thùng vào 4 bánh xe. Sau đó, nhóm bơm hơi vào 4 thùng nhựa để nâng ô tô nổi lên mặt sông.

Trước khi trục vớt ô tô, nhóm được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an TP Dĩ An (Bình Dương) hướng dẫn, dặn dò những lưu ý để trục vớt ô tô lên mặt nước nhanh chóng và an toàn.

Theo nhóm thợ lặn, thời điểm trục vớt ô tô rất may mắn khi trời không còn mưa, nước sông chảy nhẹ. Theo ông Huế (53 tuổi, phường Hóa An, TP Biên Hòa), thành viên nhóm thợ lặn, trước đây nhóm từng tham gia trục vớt ô tô và tàu đắm trên sông Đồng Nai.

Chiếc ô tô con gặp nạn chiều 14/12 nặng khoảng 1 tấn. Để đưa ô tô lên mặt nước, thành viên nhóm phải lặn sâu xuống sông, dùng dây cố định thùng nhựa vào bánh xe. Đây là cách làm thông dụng được nhiều nhóm thực hiện trong công tác trục vớt ô tô, tàu thuyền chìm dưới sông.

Sau khi trục vớt lên bờ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã cẩu lên xe cứu hộ, gia cố chắc chắn trước khi chở về địa điểm tập kết tang vật tai nạn giao thông của TP Dĩ An. Chiếc ô tô con khi được trục vớt lên từ sông Đồng Nai đã bị bẹp dúm, kính trước bể hoàn toàn, thành xe, khoang máy hư hỏng nặng.

Nhóm thợ lặn chuyên nghiệp thu dọn trang thiết bị, máy móc, bình khí, ống hơi... sau khi hoàn thành công việc hỗ trợ cơ quan chức năng. Đây là nhóm thợ lặn sống tại khu vực phường Hóa An, cách vị trí xảy ra tại nạn khoảng 5km.

"Dù công việc hoàn thành an toàn, nhưng nhìn chiếc xe cùng hình ảnh cô gái trẻ gặp nạn được đưa lên bờ thật buồn", một thành viên nhóm thợ lặn thở dài.

Cầu Đồng Nai cũ được xây dựng từ năm 1964, là cây cầu đầu tiên nối Đồng Nai với Bình Dương. Cầu dài 500m, rộng 16m với 4 làn xe. Sau đó, để giảm tải cho cầu cũ, năm 2009, cầu Đồng Nai mới được xây dựng song song với cầu cũ, dài 461m, rộng 20m có 5 làn xe lưu thông.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã giăng dây khu vực lan can thành cầu Đồng Nai cũ nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Các biển hiệu, bảng chỉ dẫn khu vực nguy hiểm được đặt tại hiện trường vụ tai nạn. Khe giữa 2 cầu Đồng Nai mới và cũ cách nhau khoảng 3m.

Trước đó, gần 18h ngày 14/12, người dân nhìn thấy một ô tô con chạy trên quốc lộ 1, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi ô tô con chạy qua cầu Đồng Nai (địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương), một xe chạy trước thắng gấp nên tài xế ô tô con đạp thắng và đánh lái. Vụ việc làm ô tô con văng lên hành lang cầu Đồng Nai, húc văng một đoạn lan can và rơi xuống sông.

Đến 23h ngày 14/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã đưa thi thể chị Trần Thảo N. lên bờ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vị trí cầu Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương. Khu vực tuyến đường quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai phía địa phận tỉnh Bình Dương do Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) quản lý (Đồ họa: Ngọc Tân).