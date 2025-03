Khu vui chơi không phép "mọc" cách trụ sở xã chỉ 1km

UBND xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư của công trình khu vui chơi Công viên nước Hội An (Hoi An Water Park) phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng không phép.

Vào cuối năm 2024, UBND xã Cẩm Thanh phát hiện bà Hoàng Lê Mai, trú tại Hà Nội, thuê ao nuôi trồng thủy sản của ông Lê Công Sinh, trú tại Hội An, để xây dựng công trình không có giấy phép tại thôn Thanh Nhứt, thuộc xã này.

Khu vui chơi xây dựng không phép trên hồ nuôi trồng thủy sản được ghi lại ngày 28/2 (Ảnh: Công Bính).

Trên diện tích khoảng 2.000m2 mặt nước trong hồ, chủ đầu tư đã xây dựng 12 trụ bê tông cốt thép, liên kết với nhau bằng các ống sắt để cố định, cùng với công trình nhà lợp lá dừa và tôn, bờ kè... nhằm phục vụ du khách trải nghiệm trò chơi mạo hiểm.

Mặc dù UBND xã Cẩm Thanh phát hiện công trình sai phép từ cuối năm 2024, khu vui chơi này vẫn mở cửa đón khách vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Chủ đầu tư đã quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với tên gọi Hoi An Water Park.

Đến cuối tháng 2, công trình này mới tạm dừng hoạt động và các quảng cáo trên mạng xã hội về khu vui chơi Hoi An Water Park cũng bị gỡ bỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, cho biết, xã mới lập biên bản và chưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư.

Khi được hỏi về lý do công trình chỉ cách UBND xã 1km nhưng lại không bị phát hiện sớm, ông Trần Chiến giải thích rằng vị trí xây dựng công trình này nằm xa khu dân cư.

Ông Trần Chiến cũng cho biết, đến ngày 6/3, chủ đầu tư đã tháo dỡ một phần công trình và xin gia hạn thêm thời gian để hoàn tất việc tháo dỡ phần còn lại.