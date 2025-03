Bên trong thao trường huấn luyện diễu binh, diễu hành cho đại lễ 30/4

Các đơn vị thuộc khối Công an Nhân dân tích cực luyện tập, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại Sở Chỉ huy Diễu binh, diễu hành A50 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Lực lượng công an tập luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho đại lễ 30/4 (Video: Vũ Thịnh).

Dưới nắng nóng gay gắt của những ngày đầu tháng 3, các nữ sĩ quan cảnh sát giao thông miệt mài tập luyện.

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang được chỉ huy hướng dẫn trong quá trình huấn luyện.

Tiết trời nắng nóng khiến các chiến sỹ gặp nhiều khó khăn, nhưng tất cả cố gắng hết sức để góp phần cho buổi lễ thành công.

Trước đó, tại một hội nghị diễn ra ở Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch hậu cần, kỹ thuật, luyện tập; tuyệt đối không để xảy ra sự cố, sai sót, mất an toàn.

Thời gian huấn luyện được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là huấn luyện cơ bản (từ ngày 14/12/2024 đến ngày 21/1/2025). Giai đoạn 2 bước vào huấn luyện chuyên sâu, hợp luyện cụm, tổng hợp luyện; trong đó, huấn luyện chuyên sâu (từ ngày 6/2 đến ngày 9/3), hợp luyện cụm (từ ngày 10/3 đến ngày 6/4), tổng hợp luyện (ngày 7-24/4). Giai đoạn 3 là sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức (25-30/4). Giai đoạn 4 là tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm (ngày 1-4/5).

Hiện nay, các lực lượng huấn luyện giai đoạn 2 với 12 khối tại doanh trại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). 5 khối được luyện tập tại doanh trại Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ (E25) ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Nhân dân đang tập bước đều. Các khối trình diễn bước đều được luyện tập cơ bản trên thiết bị ke chân, ke tay; tổ chức tập luyện ghép từ 2 đến 3 hàng, làm quen nhịp nhạc.

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm với 128 chiến sỹ đang ngày đêm tập luyện để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.

Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân bắt đầu tập luyện với nhạc.

Khối nam sĩ quan Công an TPHCM tham gia tập luyện. Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước dự kiến quy tụ khoảng 35 khối của lực lượng vũ trang, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành tiếp sau sẽ do TPHCM đảm nhiệm với số lượng 11 khối.

Đáng chú ý, tham gia khối diễu binh có sự góp mặt của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Khối nam chiến sỹ cảnh sát cơ động.

Khối dự bị chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động.

Khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông.

Khối nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Khối nam sĩ quan Không quân Công an Nhân dân.

Khối nam lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đây cũng là dịp lực lượng an ninh trật tự cơ sở ra mắt trang phục mới.

Dự kiến, tổng số lực lượng được huy động cho khối diễu binh, diễu hành là hơn 13.000 người. Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 30/4, tại đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).