Hoa hậu Thùy Tiên xin lỗi vụ kẹo rau củ

Thùy Tiên cho biết cô bất ngờ và lo lắng khi xuất hiện những thông tin tiêu cực về sản phẩm này. Người đẹp nói, cô quyết định hợp tác vì thấy sản phẩm phù hợp với bản thân và đánh giá cao mục tiêu của nhãn hàng trong việc quảng bá nông sản Việt.

"Tôi luôn coi trọng chất lượng sản phẩm và nguyên tắc làm việc của mình là chỉ hợp tác với những sản phẩm đã trực tiếp sử dụng. Tôi đã dùng sản phẩm này liên tục vài tháng nay", cô chia sẻ.

Người đẹp cũng cho biết trước khi quảng bá, cô đã được cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận sản phẩm. Khi có tranh cãi nổ ra, cô lập tức liên hệ với các bên liên quan và làm việc với cơ quan chức năng để kiểm định thông tin.

"Tôi vui mừng khi biết rằng Cục An toàn Thực phẩm đang tiến hành kiểm tra sản phẩm", Thùy Tiên nói.

Người đẹp bày tỏ: "Tôi xin lỗi vì những lo lắng mà mọi người đã trải qua. Tất cả thông tin tôi chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp. Đây cũng là bài học lớn đối với tôi và tôi thành thật xin lỗi nếu có sai sót hoặc gây hiểu nhầm trong quá trình quảng bá".

Dù được đăng tải vào tối muộn, bài xin lỗi của Thùy Tiên lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn không đồng tình trước những lý do mà cô đưa ra.

Một số ý kiến cho rằng Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cần có trách nhiệm rõ ràng, thay vì nói rằng "thông tin tôi chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp". Khán giả cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt kẹo rau củ cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Trên trang cá nhân có 2,6 triệu lượt theo dõi, cô thường xuyên đăng bài quảng bá và xuất hiện trên livestream bán sản phẩm này.

Tuy nhiên, những ngày qua, cộng đồng mạng tranh cãi về việc hàm lượng chất xơ trong kẹo không đúng như quảng bá. Trước áp lực dư luận, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã lên tiếng xin lỗi vì cung cấp thông tin chưa chính xác.

Trong khi đó, Thùy Tiên giữ im lặng suốt nhiều ngày, đồng thời ẩn một số bài đăng quảng cáo và xóa các bình luận yêu cầu làm rõ sự việc. Điều này khiến công chúng bức xúc, yêu cầu cô lên tiếng về trách nhiệm của mình.

Theo thông tin trên website Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở An toàn Thực phẩm TPHCM khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt (nằm trên địa bàn TPHCM) về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin.

Đồng thời, Cục An toàn Thực phẩm cũng có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE (nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Liên quan đến một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera vi phạm quy định trên một số website, Facebook, TikTok... Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn gửi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử & Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm để pháp luật được thực thi nghiêm minh, ngăn ngừa kịp thời các vi phạm quảng cáo thực phẩm.