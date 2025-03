Ô tô 5 lần vượt đèn đỏ ở Thái Bình lại tiếp tục vi phạm

Ngày 6/3, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, từ ngày 26/2 đến ngày 4/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 24 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình, ghi nhận 21 lượt phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 3 lượt phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Hình ảnh ô tô mang biển kiểm soát 18C-124.06 vượt đèn đỏ qua hệ thống camera giám sát (Ảnh: Phòng CSGT Thái Bình).

Đặc biệt ô tô mang biển kiểm soát 18C-124.06 trước đó đã bị phát hiện vi phạm tới 5 lần vượt đèn đỏ trong một tuần, nay tiếp tục bị phát hiện 2 lần vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Như vậy tính từ ngày 19/2 đến ngày 4/3, hệ thống camera giám sát của tỉnh Thái Bình phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 18C-124.06, có tới 7 lần vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình, ô tô mang biển kiểm soát 18C-124.06 với mỗi lần vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Tổng mức phạt 7 lần vi phạm cộng lại, lái xe sẽ bị phạt gần 140 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đã gửi thông báo xử lý vi phạm đến chủ phương tiện mang biển kiểm soát 18C-124.06, để đến trụ sở của đơn vị để giải quyết nhưng người này vẫn chưa đến làm việc.