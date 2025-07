Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trải rộng khắp 200 xã, phường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 22/7, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão Wipha) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Hồi 1h ngày 23/7, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/h). Dự báo trong hôm nay, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực (Ảnh: NCHMF).

Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong sáng nay, khu vực các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cảnh báo nguy cơ trong sáng nay có thể xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở các địa phương trên.

Xem chi tiết các xã, phường ở Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ lũ quét và sạt lở tại đây .