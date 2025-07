Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đập, hồ chứa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Thanh Hóa

Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại công trình kè chống sạt lở hai bên bờ sông Chu, khu vực cầu Vạn Hà (xã Thiệu Hóa), Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị thi công trong việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần đảm bảo an toàn hạ tầng giao thông và tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cho khu vực.

Tại cống Ngọc Quang (xã Xuân Lập), Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vị trí có nguy cơ cao, cần thường xuyên kiểm tra, trực ban 24/24 giờ trong thời gian bão đổ bộ và mưa lớn kéo dài; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại hồ Cửa Đạt (Ảnh: VGP/Minh Khôi).

Kiểm tra tại hồ Cửa Đạt - công trình thủy lợi, thủy điện quan trọng ở thượng nguồn sông Chu với dung tích 1,4 tỷ m3 - Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hồ trong việc đảm bảo an toàn cho hạ du.

Phó Thủ tướng lưu ý, công tác vận hành hồ Cửa Đạt phải được thực hiện một cách chủ động, với các kịch bản tính toán kỹ lưỡng, tránh để bị động khi xảy ra mưa lớn. Các cơ quan chuyên môn cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, dòng chảy từ lưu vực, đặc biệt là khu vực thượng nguồn bên Lào.

Về nguyên tắc điều hành, Phó Thủ tướng yêu cầu dù hệ thống vận hành hồ hiện đại, các đơn vị vẫn phải tập trung cao độ, chủ động điều tiết sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh mưa lũ ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.

Bên cạnh đó, việc nắm chắc thông tin dự báo mưa, phân bố lưu lượng nước từ lưu vực là yếu tố then chốt để đưa ra các quyết định điều tiết phù hợp, tránh bị động và thiệt hại.

Hồ Cửa Đạt (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo đại diện đơn vị quản lý, vận hành hồ Cửa Đạt, với kịch bản mưa cực đoan từ 400-500 mm, mực nước hồ hiện nay có thể lên đến 104m, trong khi mực nước dâng bình thường là 110m. Tuy nhiên, trước khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn vào cuối tuần, phương án điều tiết sớm đang được xem xét và cân nhắc triển khai.

Ngoài ra, dữ liệu về lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ, trong đó có thủy điện Hủa Na (Lào), đang được theo dõi, cập nhật thường xuyên. Tỉnh Thanh Hóa cũng đang chỉ đạo đảm bảo dữ liệu quan trắc và dự báo được cập nhật liên tục, trực tuyến, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng cho biết, theo thông tin cập nhật liên tục, sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 3 đã suy yếu về cấp gió và sức giật.

Theo Phó Thủ tướng, trọng tâm ứng phó hiện nay cần chuyển sang việc đối phó với mưa lớn, đặc biệt là mưa lớn kéo dài, có thể tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến các khu vực hồ, đập, hồ chứa, nhất là các hồ lớn, nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố khi lượng mưa vượt ngưỡng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại công trình kè chống sạt lở hai bên cầu Vạn Hà (Ảnh: VGP/Minh Khôi).

Bên cạnh đó, các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét cũng cần được rà soát kỹ lưỡng. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra, phân công kiểm soát các khu vực trọng điểm, có nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh Thanh Hóa cần chủ động, linh hoạt và chuyển hướng chỉ đạo kịp thời để ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh Thanh Hóa và Bắc Nghệ An được xác định là những địa bàn trọng điểm về mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Do đó, cần đặc biệt quan tâm theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để có chỉ đạo kịp thời, sát thực tế.