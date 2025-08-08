Công an Đồng Nai giải cứu nhanh nạn nhân 18 tuổi bị bắt cóc online
(Dân trí) - Một thanh niên 18 tuổi bị nhóm đối tượng lừa đảo, bắt cóc online, rồi đe dọa, đòi người thân phải chuyển 300 triệu đồng để chuộc.
Ngày 8/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị vừa giải cứu thành công một nam thanh niên (18 tuổi, ở phường Trấn Biên) bị nhóm lừa đảo, bắt cóc online.
Trước đó, khoảng 12h30 ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ anh N.V.Đ. (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) về việc con trai tên là N.B.Đ. (18 tuổi) bị nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch giữ và yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng, là số tiền N.B.Đ. đã vay của các đối tượng.
Nhóm đối tượng đe doạ nếu gia đình anh N.V.Đ. không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng sẽ hành hung Đ. và bán ra nước ngoài.
Gia đình đã liên hệ Đ. và được xác nhận đang bị giữ, nói gia đình chuyển tiền cho các đối tượng để được về nhà.
Thời gian này, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe dọa những người trong gia đình nạn nhân.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm ra vị trí của nạn nhân. Đến 18h cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM tới một khách sạn ở phường Linh Xuân, TPHCM, tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa Đ. về làm việc an toàn, sau đó bàn giao cho gia đình.
Cảnh báo lừa đảo
Thông qua vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”, tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Qua điều tra, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức bắt cóc online đang phổ biến gần đây. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân và đọc chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở… và cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh thần và yêu cầu làm theo chỉ đạo của chúng.
Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm. Sau đó, chúng lưu lại tất cả hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp, nhằm hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền.