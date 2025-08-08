Công an Đồng Nai giải cứu nhanh nạn nhân 18 tuổi bị bắt cóc online

Ngày 8/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị vừa giải cứu thành công một nam thanh niên (18 tuổi, ở phường Trấn Biên) bị nhóm lừa đảo, bắt cóc online.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ anh N.V.Đ. (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) về việc con trai tên là N.B.Đ. (18 tuổi) bị nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch giữ và yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng, là số tiền N.B.Đ. đã vay của các đối tượng.

Nơi công an phát hiện N.B.Đ. lưu trú (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Nhóm đối tượng đe doạ nếu gia đình anh N.V.Đ. không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng sẽ hành hung Đ. và bán ra nước ngoài.

Gia đình đã liên hệ Đ. và được xác nhận đang bị giữ, nói gia đình chuyển tiền cho các đối tượng để được về nhà.

Thời gian này, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe dọa những người trong gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm ra vị trí của nạn nhân. Đến 18h cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM tới một khách sạn ở phường Linh Xuân, TPHCM, tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa Đ. về làm việc an toàn, sau đó bàn giao cho gia đình.