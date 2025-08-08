Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai sắp hầu tòa

Ngày 14/8, TAND khu vực 7 (Đồng Nai) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, bác sĩ) về tội Hiếp dâm.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Thúy Lan làm chủ tọa. Trong phiên tòa sắp tới có một luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Cánh tay của chị H. được chụp sau khi vụ án xảy ra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ khoa sản của một bệnh viện tại Đồng Nai và có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Chiều 28/12/2024, nghi có thai, chị P.T.H. (31 tuổi) đến phòng khám sản phụ khoa “Bác sĩ Chiến” do bị cáo Chiến làm chủ, để khám.

Tại đây, chị H. được Chiến khám và kết luận có thai 4-5 tuần tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ này muốn đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến đưa chị H. một viên thuốc (không rõ loại) để người phụ nữ này uống và hẹn thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau đến để đình chỉ thai.

Sáng 29/12/2024, Chiến gọi cho chị H. hẹn đến phòng khám. Tại phòng khám, bị can Chiến yêu cầu thai phụ dùng thuốc để đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến bất ngờ dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của thai phụ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. lập tức rời khỏi phòng khám, lấy xe về nhà rồi đến cơ quan công an trình báo hành vi xâm hại tình dục của Chiến.