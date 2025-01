Metro số 1 TPHCM gián đoạn gần 1 giờ vì mưa

Khoảng 16h30 ngày 14/11, TPHCM bắt đầu tối trời, nhiều khu vực đổ mưa với vũ lượng nhỏ. Mưa trái mùa xuất hiện vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố bị ùn ứ.

Trong khi đó, nhiều hành khách tại các nhà ga Metro số 1 cho biết phải chờ đợi gần một giờ vì nhận được thông báo tàu tạm ngừng phục vụ bởi lý do thời tiết.

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty Vận hành tuyến Metro số 1 (HURC1) cho biết, thời tiết nhiễu động đã ảnh hưởng đến lịch trình khởi hành của các đoàn tàu.

"Việc hệ thống an toàn được kích hoạt sẽ phụ thuộc vào tùy cấp độ mưa và sức gió", đại diện HURC1 nói và cho biết sau khi các đơn vị rà soát, đảm bảo an toàn, tàu đã được chạy trở lại.

Metro số 1 thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia sau 20 ngày vận hành chính thức (Ảnh: Hải Long).

Trong 20 vận hành chính thức, tuyến Metro số 1 vẫn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt vào dịp cuối tuần khi hàng nghìn người đổ xô đi trải nghiệm và chụp ảnh. Đây cũng là một trong những lựa chọn phương tiện đi lại mới thay thế xe máy của nhiều cư dân thành phố có nơi ở và làm việc xung quanh tuyến metro.

Tuy nhiên, tuyến metro số 1 vẫn nhiều lần ghi nhận tình trạng trễ chuyến, gián đoạn lộ trình vì các lý do khác nhau từ kỹ thuật đến thời tiết.

Đại diện HURC1 và Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM cho biết ở giai đoạn đầu, tất cả những bất thường trước và trong lúc tàu chạy đều được theo dõi và kiểm soát.

"Rất mong các hành khách chia sẻ trong giai đoạn đầu phục vụ, chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và thuận tiện cho hành khách", đại diện Ban quản lý dự án đường sắt đô thị nói.

Chiều cùng ngày, đại diện Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa là do nhiễu động gió đông trên cao tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ. Tại TPHCM, mưa trái mùa sẽ tiếp tục xuất hiện vào chiều tối mai, 15/1. Những ngày tới, TPHCM có thời tiết dịu mát, nhiệt độ duy trì 21-23 độ C và cao nhất 32-33 độ C.