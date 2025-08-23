Lãnh đạo TPHCM đôn đốc tiến độ tuyến metro kết nối phường Bình Dương

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường, Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) tham mưu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, xác định tổng mức đầu tư của Metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (Metro số 1 Bình Dương).

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu sở nghiên cứu phương án giải phóng mặt bằng đồng thời (một lần) đối với đoạn tuyến đi trùng đường sắt quốc gia và các dự án có liên quan, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/8.

Tuyến Metro số 1 Bình Dương dự kiến được đấu nối ga cuối tại ga Bến xe Suối Tiên thuộc tuyến metro số 1 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Sở Xây dựng cũng chịu trách nhiệm rà soát tổng thể các dự án metro trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập và rà soát quy hoạch TOD để đề xuất áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15.

Trước đó, ngày 16/8, UBND TPHCM có quyết định giao MAUR làm chủ đầu tư tuyến Metro số 1 Bình Dương và chuẩn bị đầu tư Metro số 2 từ phường Thủ Dầu Một đi Hiệp Bình (Metro số 2 Bình Dương). Hai tuyến metro có tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến Metro số 1 Bình Dương có điểm đầu tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (nay là phường Bình Dương, TPHCM), điểm cuối tại ga Bến xe Suối Tiên thuộc tuyến Metro số 1 TPHCM. Tổng chiều dài tuyến là 29km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 46.700 tỷ đồng.