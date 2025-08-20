Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Sáng 20/8, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ (28/8/1945-28/8/2025) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự Lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự lễ kỷ niệm. Ông đã có 2 nhiệm kỳ giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, từ năm 2006 đến năm 2016.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tới dự sự kiện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm và trò chuyện với đại biểu tới dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự sự kiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là lần đầu tiên tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ.

Tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Dự sự kiện còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Nhìn lại lịch sử 80 năm qua, có thể thấy vai trò của Chính phủ qua các thời kỳ là vô cùng quan trọng. Chính phủ đã luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó đề ra những chiến lược, chính sách, cơ chế phù hợp để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ.

Những quyết sách sáng suốt, quyết liệt cùng những cơ chế đột phá của Chính phủ đã trở thành động lực then chốt, tạo nên kỳ tích phát triển của đất nước.