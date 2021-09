Huyện vùng xanh duy nhất ở TPHCM đã chống dịch Covid-19 như thế nào?

Cầu An Hạ là điểm nối hai huyện Củ Chi và Hóc Môn. Phía bên kia cầu An Hạ là chốt kiểm soát dịch Covid-19 của huyện "vùng xanh" Củ Chi.

Đường phố trung tâm huyện Củ Chi vắng bóng người những ngày TPHCM siết giãn cách. Lãnh đạo huyện Củ Chi cho biết toàn địa bàn ghi nhận 2.327 ca mắc Covid-19. Trong đó, 1.547 trường hợp trong khu phong tỏa, 222 trường hợp tại khu cách ly và 558 bệnh nhân tại cộng đồng.

Trong 1.907 tổ nhân dân, tổ dân phố, huyện Củ Chi có 3 tổ thuộc vùng có nguy cơ rất cao, 2 tổ thuộc vùng có nguy cơ cao, 33 tổ thuộc vùng có nguy cơ, 85 tổ "cận xanh" và 1.794 tổ được đánh giá ở mức bình thường mới.

Dọc các trục đường chính, huyện Củ Chi dựng nhiều bảng banner lớn tuyên truyền thông điệp 9K trong cách phòng chống dịch Covid-19. Trong đó bao gồm nhiều thông điệp mới, khác biệt như: Kiểm soát biên giới; Khu cách ly an toàn; Không đăng tải thông tin sai sự thật; Không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Theo ông Nguyễn Văn Bình (đứng giữa), Chủ tịch UBND xã Tân An Hội, những đội đi chợ thay người dân của xã đang đóng tại các văn phòng ấp. Các mặt hàng phân ra thành ba nhóm chính đưa vào combo: Thịt cá, rau củ, hàng thiết yếu.

"Địa bàn xã không có chợ truyền thống, không có siêu thị và cửa hàng tiện ích nên vấn đề lương thực, thực phẩm là một bài toán đối với xã. Chúng tôi cố gắng xé nhỏ hàng hóa để vừa túi tiền người dân. Một combo dao động trên dưới 100.000 đồng, nhà ai đông người có thể đăng ký nhiều đơn hàng", ông Bình nói.

Xã Tân An Hội hình thành 293 tổ Covid cộng đồng. Trong mỗi tổ sẽ có một quyển sổ ghi chú thông tin nhân khẩu, tiêm vắc xin, vấn đề an sinh của từng hộ dân. Người giữ sổ hàng ngày sẽ có trách nhiệm giám sát, thăm hỏi xem có thành viên nào trong gia đình đi ra khỏi địa phương hay không.

Bên cạnh việc quản lý bằng 293 quyển sổ của tổ Covid cộng đồng, lực lượng phòng chống dịch sẽ sàng lọc trực tiếp từ các khu phòng trọ để bốc tách F0. Hiện xã Tân An Hội có 75 ca F0, có 53 ca lây lan cộng đồng. Các F0 này xuất hiện do đi khám bệnh về, nhân viên y tế đi làm địa bàn lân cận, lực lượng kiểm soát dịch…

Một chốt dân cư khác còn dán bảng thông báo nêu rõ không cho hoạt động giao nhận hàng hóa.

Đối với người địa phương đi làm xa hay người từ tỉnh khác đến thuê trọ, lãnh đạo xã bố trí một khu vực riêng "cách ly tạm".

"Người từ địa phương khác đến không thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch chưa tiêm vắc xin sẽ ở đây 14 ngày, người tiêm rồi sẽ ở 7 ngày", ông Trần Thanh Hiếu, cán bộ Kinh tế xã Tân An Hội, giám sát khu cách ly cho biết.

Xã Tân An Hội có 10.460 hộ, hơn 35.000 dân, trong đó có 298 nhà trọ lớn nhỏ. Số lượng tạm trú nhà trọ chiếm một nửa dân số của xã. Anh Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Công an xã Tân An Hội đang trao đổi với ông Châu Văn Thanh, chủ phòng trọ trên đường 385, ấp Cây Sộp về việc giám sát người thuê trọ qua camera.

Chính quyền xã Tân An Hội giao trách nhiệm quản lý người thuê phòng cho chủ nhà trọ. Nếu để xảy ra trường hợp ra đường không lý do thì chủ phòng trọ phải chịu trách nhiệm.

Ông Thanh nhắc với hộ anh Lương Quốc Văn (người thuê trọ) nếu cần ra ngoài thì nói để ông thông báo với công an khu vực xin phép. Lý do chính đáng, chính quyền cho đi thì mới đi.

"Ai được chính quyền địa phương cho phép ra đường thì khi về phải trình kết quả. Ví dụ đi mua gạo thì về phải có gạo, đi rút tiền thì về phải có tiền", ông Thanh nêu điều kiện.

Lực lượng bộ đội bổ sung về địa phương thuộc sư đoàn 9 và sư đoàn 5 gồm 18 chiến sĩ làm nhiệm vụ gác chốt và triển khai những hoạt động an sinh.

"Siết giãn cách mà nhà còn bị phong tỏa do có 2 F1, tôi không biết sống sao nếu như không có các anh, chị phát thực phẩm. Có túi này, hai vợ chồng yên tâm ở một chỗ", chị Trần Thị Oanh, nhà trên đường Nguyễn Văn Khạ, ấp Cây Sộp chia sẻ.

Đối với công tác tiêm vắc xin mũi 2, xã Tân An Hội đã phủ 99% vắc xin Vero Cell, còn loại AstraZeneca, Modena chỉ khoảng 6%.

Tại chốt địa bàn ấp Tam Tân, Tỉnh lộ 8, giáp ranh huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), công tác kiểm soát dịch diễn ra nghiêm túc, từng phương tiện đều phải dừng lại kiểm tra.

Bất kể trời nắng hay mưa, lực lượng gác chốt vẫn duy trì kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính, quét mã khai báo di biến động dân cư...