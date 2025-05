Việt Nam mua 2 máy bay trực thăng của Mỹ

Ngày 20/5, tại Washington, Mỹ, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có các cuộc làm việc với Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và Tập đoàn Lockheed Martin.

Các cuộc gặp nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ theo hướng thực chất, hiệu quả và phù hợp với Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tại buổi làm việc với ông Ivan Kanapathy, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đã phát triển vượt bậc sau ba thập niên bình thường hóa quan hệ, bằng việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023.

Trong đó, quan hệ hợp tác về an ninh, thực thi pháp luật giữa 2 nước thời gian qua là điểm sáng trong tổng thể quan hệ song phương, giúp chuyển tải nhanh chóng, hiệu quả chủ trương, quan điểm, thông điệp quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Ivan Kanapathy cùng các đại biểu (Ảnh: BCA).

Trao đổi về một số vấn đề song phương, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tiếp tục phát huy vai trò trong việc củng cố lòng tin và thúc đẩy các mối quan tâm, lợi ích chung giữa hai nước, đặc biệt thông qua việc hỗ trợ tổ chức các chuyến thăm cấp cao như chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Donald Trump trong năm 2025, chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường vào quý III/2025.

Về hợp tác thương mại, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Hội đồng An ninh quốc gia tham mưu các cấp lãnh đạo của Mỹ để có cách tiếp cận tổng thể, chiến lược và công bằng trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Mỹ.

Việt Nam khẳng định thiện chí trong việc xây dựng quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, nhấn mạnh việc hàng hóa Việt Nam không cạnh tranh trực tiếp với hàng nội địa Mỹ...

Bộ Công an cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và dỡ bỏ các hạn chế tiếp cận công nghệ cao.

Hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị tăng cường hợp tác thực chất giữa Bộ Công an và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ thông qua cơ chế đối thoại chiến lược, tập trung vào các nội dung như an ninh mạng, chống khủng bố, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và mua bán người.

Bộ Công an mong muốn được tiếp cận công nghệ an ninh tiên tiến của Mỹ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ lưỡng dụng.

Liên quan đến vấn đề nhận công dân trở lại, Việt Nam tái khẳng định thiện chí và tinh thần hợp tác, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ông Ivan Kanapathy đánh giá cao kết quả hợp tác về an ninh trật tự giữa 2 bên trong thời gian qua, đồng thời khẳng định hợp tác về an ninh trật tự vẫn tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ với Việt Nam của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với USABC và các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, an ninh, quốc phòng, an ninh mạng và công nghệ thông tin...

Cũng trong ngày 20/5, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã tiếp ông Jeff White, Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn Lockheed Martin.

Hai bên đã trao đổi về hợp tác thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới; thống nhất nhanh chóng hoàn tất các thủ tục mua sắm 2 máy bay trực thăng của Tập đoàn Lockheed Martin.