9X tỏ tình bạn gái chỉ sau một tuần quen biết, chia tay vì… sĩ diện

Trong tập mới của chương trình Vợ chồng son, MC Hồng Vân và Quốc Thuận lắng nghe chia sẻ của gia đình đến từ Vĩnh Phúc là Phạm Nguyệt Anh (27 tuổi, kinh doanh trực tuyến và sáng tạo nội dung) - Nguyễn Thế Bình (29 tuổi).

Nhắc lại cơ duyên quen nhau, Nguyệt Anh không nhớ đã kết bạn với chồng trên mạng xã hội từ khi nào, vì thấy ai gửi lời mời thì đều đồng ý. Vào một buổi tối mùa đông năm 2017, cô bỗng thấy chồng "bão like" (thích) loạt ảnh từ xưa của mình rồi vào trang cá nhân của anh để tìm hiểu.

Lúc đó, Thế Bình làm công an nghĩa vụ nên tạo cảm giác đứng đắn. Nhưng vì không biết làm quen thế nào, Thế Bình tương tác với từng bức ảnh của vợ để lấy lý do, mở đầu với câu nói: "Bão like có lạnh không em?". Nguyệt Anh thấy anh chàng này đẹp trai, trông trưởng thành nên mới trả lời tin nhắn.

Cặp đôi 9X trốn gia đình đi chơi đêm, bị bắt quả tang vì... phát trực tiếp (Video: Vợ chồng son).

Dù mới làm quen, họ nói chuyện đến 2h sáng, thậm chí ngày nào cũng nói chuyện thâu đêm. Lúc đó, Nguyệt Anh đang là sinh viên học ở Hà Nội. Sau một tuần trò chuyện, Thế Bình hẹn Nguyệt Anh về quê để gặp gỡ. Từ đó, họ mới biết hai nhà cách nhau 10 phút di chuyển.

Nguyệt Anh kể, chồng lúc đó thể hiện bản thân là người trưởng thành, đủ để cô dựa dẫm. Cuối buổi hẹn, anh liền ngỏ lời: "Em có muốn làm người yêu của anh không?".

Nguyệt Anh cho biết thêm, trong một tuần trò chuyện trước đó, họ đã có tình cảm với nhau. Mục đích của cuộc hẹn hò là để xác định rõ mối quan hệ.

Khi nhà trai chuẩn bị ra quân, đôi trẻ hẹn nhau cùng đi du lịch ở Sa Pa, đã lên kế hoạch và đặt vé xe. Tuy nhiên lúc đó, Thế Bình chưa có đủ tiền nên phải vay anh trai, còn Nguyệt Anh chỉ còn một triệu đồng để trả tiền phòng.

Đặc biệt, họ đều trốn gia đình đi du lịch nhưng Thế Bình lại phát trực tiếp (livestream) về chuyến đi trên mạng xã hội. Vô tình, mẹ của Nguyệt Anh phát hiện được sự việc nên gọi con gái về nhà.

Vì tính ghen tuông, Thế Bình không cho vợ liên lạc với người đàn ông khác (Video: Vợ chồng son).

Kết thúc chuyến đi, Thế Bình liền sang nhà gái xin phép bố mẹ cho họ tìm hiểu nhau. Bố mẹ của Nguyệt Anh không phản đối vì đã biết về gia đình nhà trai. Hôm sau, Thế Bình đưa bạn gái về nhà ra mắt gia đình.

Trước khi kết hôn, đôi trẻ từng có thời gian chia tay nhau. Ngoài chuyện yêu xa, họ còn có nhiều mâu thuẫn và không liên lạc suốt hai tháng. Trong thời gian ấy, Thế Bình bị đứt dây chằng do chơi thể thao, phải lên Hà Nội để mổ. Anh đã chia sẻ thông tin này trên mạng.

Nhờ đó, Nguyệt Anh mới biết chuyện, mua hoa quả vào viện để chăm sóc cho bạn trai. Sau lần ấy, Thế Bình thấy rằng, không ai có thể thay thế được Nguyệt Anh.

Thế Bình - Nguyệt Anh đã có một con gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Thấy cặp đôi còn trẻ, MC Quốc Thuận cho rằng, họ không có tật xấu gì. Song Thế Bình - Nguyệt Anh đều nói đối phương có nhiều tật xấu.

Chẳng hạn, khi Nguyệt Anh đang mắng hay dạy con, Thế Bình thường bênh vực nên làm hư con. Anh hay nhai kẹo cao su trước khi ngủ rồi dán bã kẹo ở đầu giường, đi vệ sinh không xả nước.

Ngoài ra, Thế Bình có tính ghen tuông nên không cho vợ liên lạc với người khác giới, nếu anh cũng quen người ấy thì được. Do vậy, cô mong chồng không chen vào việc dạy con của vợ và sạch sẽ hơn.

Trong khi đó, Nguyệt Anh cũng có tính ghen tương tự nên Thế Bình không có bạn bè khác giới. Thế Bình kể thêm, vợ hay để đồ bừa bãi, mua sắm hoang phí, hay cáu giận khi đói.