Vụ ép mua quách giá cao: Người dân được trả lại tiền

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, từ ngày 24/5 đến hết ngày 23/6, công ty này sẽ tiến hành hoàn trả tiền chênh lệch cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ hỏa táng với mức giá cao hơn giá niêm yết.

Việc hoàn trả được thực hiện từ 9h đến 18h, các ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, tại Nhà văn hóa xóm Phúc, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định.

Từ sáng 24/5, hàng chục người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa xóm Phúc để làm thủ tục nhận lại tiền.

Người dân đã đến Nhà văn hóa xóm Phúc để làm thủ tục nhận lại tiền từ Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (Ảnh: Đức Văn).

Anh Phạm Văn Đô, trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. cho biết, gia đình anh sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người thân tại Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình vào đầu tháng 3 vừa qua và có sử dụng gói "xương đẹp".

"Khi biết tin Công ty Thanh Bình sẽ hoàn trả tiền dịch vụ thu cao hơn quy định, tôi đã sắp xếp công việc để đến làm thủ tục nhận lại tiền. Sau khi nộp đủ tài liệu, giấy tờ liên quan, tôi được hoàn trả 3,3 triệu đồng", anh Đô nói.

Còn anh Mai Văn Toàn, trú tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, gia đình anh sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người thân vào tháng 6/2024 và vừa được hoàn trả lại 300.000 đồng tiền thu thêm dịch vụ phòng hành lễ.

"Do nhà cách địa điểm hoàn trả hơn 40km nên hôm nay tôi đã xin nghỉ làm và đi từ sáng sớm để đến đây. Lúc ở nhà đi tôi cũng không biết là sẽ được hoàn trả bao nhiêu tiền, đến đây nộp giấy tờ xong mới biết chỉ được nhận lại 300.000 đồng. Dù số tiền được hoàn lại không nhiều còn mất công đi xa, nhưng quan trọng là người dân chúng tôi cảm thấy quyền lợi chính đáng của mình được bảo vệ", anh Toàn nói.

Anh Mai Văn Toàn, trú tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Theo thông báo, khách hàng khi đến nhận tiền cần mang theo căn cước công dân; hợp đồng dịch vụ hỏa tang/phiếu yêu cầu dịch vụ hoặc hóa đơn/phiếu thu (bản photo).

Trường hợp nhận thay, người được ủy quyền phải có văn bản ủy quyền có công chứng và căn cước công dân (bản photo).

Nếu hết ngày 23/6, toàn bộ số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá niêm yết còn lại chưa được khách hàng đến nhận thì công ty sẽ nộp sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo kết luận của Công an tỉnh Nam Định, từ tháng 5/2023 - 3/2025, Công ty Thanh Bình An Lạc Viên đã thu phí dịch vụ cao hơn quy định bao gồm: Thu thêm số tiền 1 triệu đồng/ca đối với việc phụ thu áo quan thiêu khác chủng loại, thời gian hỏa táng dài; thu thêm số tiền 300.000 đồng/ca đối với dịch vụ Phòng hành lễ theo yêu cầu so với giá dịch vụ hành lễ được chấp thuận (200.000 đồng/ca) và thu thêm số tiền 3 triệu đồng/ca đối với dịch vụ hỏa táng nguyên xương so với giá dịch vụ hỏa táng được chấp thuận (4,5 triệu đồng/ca).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên. Đồng thời, buộc công ty này phải trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại, tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.