Lễ ăn hỏi đẫm nước mắt trước đám tang của cặp đôi đuối nước ở Cửa Lò

Sáng 21/5, gia đình, dòng họ, làng xóm tiễn đưa anh V.V.S. (SN 1998, trú tại xóm Hoa Thám, xã Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An) về nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng cùng ngày, lễ an táng chị N.T.T. (SN 1999, trú tại xã Bắc Thành, Yên Thành) cũng đã hoàn tất.

Việc ra đi đột ngột của anh S. và chị T. khiến nhiều người xót xa, đau đớn. Càng xót xa hơn khi hai người đã dự định tổ chức lễ cưới trong năm nay, sau thời gian dài tìm hiểu.

Sự việc xảy ra vào sáng 20/5, khi anh S. và chị T. (người yêu của anh S.) đi tắm biển Cửa Lò (thành phố Vinh, Nghệ An), không may bị đuối nước, tử vong. Thi thể hai người được tìm thấy và đưa về quê nhà trong sáng cùng ngày.

Đại diện gia đình, dòng họ anh S. mang trầu cau đến nhà chị T. làm lễ ăn hỏi (Ảnh cắt từ clip).

Theo ông Võ Văn Lợi (chú ruột của anh S.), anh S. làm việc trong ngành nhiếp ảnh, còn chị T. là nhân viên trang điểm. Cặp đôi này yêu nhau nhiều năm và dự tính tổ chức đám cưới trong năm nay. Chuyện tình cảm của anh S. và chị T. được gia đình hai bên ủng hộ.

"Việc đau lòng xảy ra, nên kế hoạch tổ chức đám cưới của hai cháu không thể thực hiện được, nhưng gia đình chúng tôi đã xem cháu T. là con cháu trong nhà. Sau khi thống nhất, gia đình chúng tôi quyết định sắm lễ sang nhà cháu T. dạm ngõ, ăn hỏi, để cháu có một danh phận. Ở một thế giới khác, các cháu cũng danh chính, ngôn thuận là vợ chồng", ông Lợi chia sẻ.

Chiều tối 20/5, đoàn nhà trai gồm ông nội, các chú, cậu ruột anh S. và đại diện dòng họ cùng cơi trầu, chai rượu... đã sang "có lời" với gia đình chị T., xin nhận dâu, con.

Theo ông Lợi, trong hoàn cảnh ấy, các công đoạn, lễ vật của lễ ăn hỏi theo phong tục đã được giản lược nhưng cơ bản đảm bảo "không để cháu T. phải chạnh lòng".

Lễ ăn hỏi không có sự hiện diện của cô dâu, chú rể tương lai, không có lời chúc mừng mà chỉ có những tiếng nấc kìm nén, những đôi mắt đỏ hoe và cái siết tay thật chặt giữa thành viên hai gia đình để an ủi, chia sẻ cùng nhau nỗi mất mát lớn lao. Sau lễ ăn hỏi, người thân anh S. thắp hương lên bàn thờ của chị T. với tư cách là "đại diện bên chồng".

Bức ảnh cưới được anh Hoàng Công ghép để hoàn thành giấc mơ đôi lứa hạnh phúc của anh S., chị T. (Ảnh: Hoàng Công).

Sự ra đi đột ngột của anh S., chị T. cũng khiến những người bạn, đồng nghiệp bàng hoàng. Tiếc thương đôi bạn trẻ sống tử tế, chân thành cùng tình yêu bền chặt, bạn bè, đồng nghiệp càng xót xa hơn khi đám cưới của họ không thể diễn ra.

Anh Hoàng Công, người thầy, cũng là người đồng nghiệp của anh S. đã thực hiện một bức ảnh cưới cho người học trò, người em thân thiết. Trong bức ảnh cưới, anh S. cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp của mình.

"Cả một đời làm nghề - người cầm máy, người cầm cọ, cùng nhau đi qua biết bao hạnh phúc của người khác… mà đến lúc chính mình, lại chẳng kịp có lấy một bộ ảnh cưới. Tấm ảnh này là ghép, nhưng là tấm lòng của những người ở lại, là điều các em từng mong, từng hứa, mà giờ không thể thực hiện được nữa…

Hôm nay, tụi anh thay em đi xin cưới. Một đám cưới không trọn vẹn, nhưng đầy nước mắt và tình yêu. Ở một nơi nào đó, tụi em hãy thương nhau, chở che nhau và hạnh phúc trọn đời nha", dòng trạng thái trên Facebook anh Hoàng Công khiến người dùng mạng xã hội rưng rưng.

Theo phong tục nên tang lễ của anh S. và chị T. do gia đình mỗi bên đảm nhận. Hai người được an táng tại 2 nghĩa trang khác nhau, cách nhau khoảng 3km.

"Hai gia đình cũng đã thống nhất khi cải táng sẽ đưa cháu T. về nghĩa trang dòng họ bên này để hai cháu được mãi mãi bên nhau", chú ruột của anh S. chia sẻ.