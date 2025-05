Công an Đà Nẵng giải cứu du khách nước ngoài đứng chênh vênh trên cầu

Lúc 00h10 ngày 24/5, lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã giải cứu thành công một du khách nước ngoài có ý định nhảy cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà).

Theo thông tin ban đầu, 23h45 ngày 23/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo khẩn cấp về một nam du khách có dấu hiệu muốn nhảy cầu Thuận Phước.

Lực lượng chức năng phối hợp giải cứu du khách vào nơi an toàn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động xe chuyên dụng và 7 cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (phụ trách quận Sơn Trà) tiếp cận hiện trường.

Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đang đứng bên mép thành cầu. Lực lượng cứu hộ đã thuyết phục, động viên nhưng người này không hợp tác.

Trước tình hình này, Thiếu tá Trần Văn Châu, Phó Đội trưởng, chỉ huy tổ cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo 2 cán bộ đeo đai an toàn, sử dụng dây chuyên dụng, leo ra ngoài lan can cầu, tìm cách khéo léo tiếp cận người đàn ông.

Do du khách có thể trạng to lớn, rất khỏe nên việc khống chế và đưa vào khu vực an toàn vô cùng khó khăn.

Phải đến khi có đủ nhân lực hỗ trợ, phối hợp đồng bộ, lực lượng chức năng mới có thể đưa thành công người đàn ông vượt qua lan can cầu, vào bên trong an toàn.

Qua trao đổi, bước đầu nạn nhân cho hay bản thân đang gặp khủng hoảng tâm lý. Các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc để hỗ trợ nam du khách.