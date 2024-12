Hàng không Việt xử lý thư dọa đặt bom, đầu độc xyanua tại sân bay

Trong báo cáo năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam về an ninh hàng không, vấn đề phòng chống khủng bố được đề cập thông qua 2 vụ việc gửi thư đe dọa vào tháng 9 và tháng 10.

Cụ thể, ngày 11/9, một tin nhắn từ địa chỉ email ở Canada đã được gửi đến Phòng điều hành Nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh với nội dung đe dọa đặt bom.

Đến ngày 1/10, một thư điện tử tống tiền đã được gửi đến đại diện VNA tại sân bay Nội Bài với đe dọa sử dụng chất độc xyanua tại các cảng hàng không. Mức tống tiền được đưa ra là 10 tỷ đồng.

Diễn tập phòng chống khủng bố tại sân bay Nội Bài hồi tháng 10 (Ảnh: Cục HK).

Với mỗi tình huống phát sinh, hệ thống an ninh tại sân bay đều được kích hoạt, xử lý theo quy trình. Các thông tin đe dọa đều được xác định là tin nặc danh, hoang báo, chưa để xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp và khủng bố nhằm vào ngành hàng không dân dụng.

Cục Hàng không đánh giá ở trong nước tuy chưa xảy ra các vụ tấn công của những tổ chức khủng bố quốc tế nhưng các nguy cơ, dấu hiệu nghi vấn liên quan tới khủng bố quốc tế đã hình thành, hiện hữu rõ nét.

Các hiện tượng đe dọa khủng bố manh nha tại Việt Nam xuất hiện trong bối cảnh tình hình khủng bố quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng ở một số quốc gia, khu vực.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận 3 vụ bắt giữ máy bay trái phép; 9 vụ tấn công công trình hàng không; 5 vụ tấn công máy bay đang bay; 2 vụ tấn công mạng và 61 vụ việc can thiệp bất hợp pháp khác.

ICAO đã liệt kê 6 mối đe dọa an ninh hàng không toàn cầu, gồm: (1) mối đe dọa tấn công từ khoảng cách xa; (2) mối đe dọa từ các cuộc xung đột vũ trang; (3) mối đe dọa đến từ thiết bị nổ và UAV; (4) sự phá hoại từ nội bộ nhân viên hàng không; (5) hành vi bạo lực cực đoan; (6) tấn công mạng và hoang báo gây gián đoạn hoạt động khai thác.

Trước những đe dọa an ninh tiềm ẩn, Cục Hàng không đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa như tăng cường cấp độ kiểm soát an ninh trong những dịp lễ tết, cao điểm; tổ chức các khóa tập huấn về an ninh hàng không, phòng chống khủng bố; kiểm tra từ đơn vị cung cấp suất ăn, ga hàng hóa...

Năm 2025, Cục Hàng không sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan và các địa phương, đồng thời mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh hàng không và phòng chống khủng bố.

Cục sẽ phối hợp với đơn vị của Bộ Công an trình Chính phủ đưa Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội và Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài tiếp cận Hồ Chí Minh vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Nhà chức trách hàng không cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp khai thác sân bay tăng cường áp dụng công nghệ soi chiếu an ninh hiện đại (CT scanner, bodyscanner) để giảm sức người và tăng độ chính xác.

Công nghệ mới cũng sẽ được ứng dụng cho hệ thống hàng rào an ninh sân bay, hệ thống cảnh báo xâm nhập; các thiết bị phát hiện phóng xạ, hóa chất độc hại, chất nổ, chất cấm, thiết bị phát hiện và áp chế máy bay không người lái...