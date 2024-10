Vụ tung tin sân bay có bom được nêu trong báo cáo an ninh hàng không

Sáng 22/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Bộ TT&TT, Bộ GTVT, đại diện Bộ Công an… đã thảo luận về công tác an toàn, an ninh hàng không.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, trong 10 tháng đầu năm 2024, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện 223 vụ việc vi phạm an ninh hàng không về vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm; trộm cắp tại sân bay; tung tin hoặc cung cấp tin sai về việc có bom, vật liệu nổ; vi phạm quy định sử dụng giấy tờ đi máy bay…

Sân bay Cam Ranh, nơi ghi nhận email nặc danh đe dọa có bom hôm 11/9.

Trong tháng 9, ngành hàng không Việt Nam ghi nhận 2 thông tin thất thiệt về việc có vật liệu nổ. Thông tin đầu tiên là email nặc danh ám chỉ việc đặt bom tại sân bay Cam Ranh vào ngày 11/9. Thứ 2 là vụ một hành khách nói về việc có bom trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Bangkok ngày 26/9.

Ở cả 2 vụ việc, nhà chức trách hàng không đều xác định thông tin về vật liệu nổ là thất thiệt và an ninh, an toàn hàng không vẫn được đảm bảo.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh an ninh hàng không là an ninh quốc gia, gồm nhiều khâu điều hành bay, xuất nhập cảnh, soi chiếu hành lý, bảo trì, sửa chữa máy bay, cung cấp suất ăn…

Do đó, để công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không được triển khai toàn diện, cần tách bạch vai trò, trách nhiệm quản lý của nhà nước, những việc mà doanh nghiệp có thể thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát các quy định pháp luật để kiện toàn Ủy ban; nghiên cứu đề xuất thành lập cơ quan điều tra độc lập đối với các sự cố mất an toàn, an ninh hàng không theo khuyến nghị của ICAO.

Bộ GTVT chịu trách nhiệm phối hợp các bộ ngành tổ chức diễn tập ứng phó tình huống mất an toàn, an ninh hàng không tại các sân bay, trong đó chú ý tình huống có vật thể bay xâm nhập trái phép, hoặc hacker xâm nhập và chiếm quyền điều hành bay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải cụ thể hóa hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh hàng không thành quy trình đầy đủ, chính quy, hiện đại; thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, không phân biệt ngày thường hay dịp lễ, Tết, đợt cao điểm.