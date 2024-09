Bị dọa đặt bom, sân bay Cam Ranh siết chặt an ninh

Sân bay Cam Ranh ghi nhận một vụ vi phạm an ninh hàng không, đe dọa bom, mìn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Cụ thể, sáng 11/9, đơn vị vận hành nhà ga quốc tế Cam Ranh kiểm tra hòm thư điện tử và phát hiện có 1 thư gửi vào lúc 9 giờ 11 phút cùng ngày.

Bức thư nêu một số thông điệp: "THIẾT BỊ NỔ ĐƯỢC ĐẶT TẠI SÂN BAY", "TÔI CHỈ MUỐN GIẾT BẠN", "TÔI SẼ VUI VẺ CHO CÁI CHẾT CỦA BẠN"...

Sân bay quốc tế Cam Ranh (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện sân bay Cam Ranh cho biết nội dung thư được viết bằng tiếng Việt không dấu. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ tại sân bay.

Ban Chỉ huy khẩn nguy của sân bay Cam Ranh đã lập tức họp, đánh giá sơ bộ vụ việc và huy động lực lượng, áp dụng biện pháp an ninh hàng không tăng cường. Ban cũng báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng không Việt Nam và lãnh đạo ACV.

Trong 2 ngày 11 và 12/9, sân bay tăng cường 50% quân số an ninh. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai rà phá bom mìn tại đài chỉ huy, khu vực suất ăn, xăng dầu; triển khai lực lượng mặc thường phục, tuần tra theo dõi tình hình an ninh.

Đến nay, tình hình an ninh hàng không tại sân bay Cam Ranh vẫn được kiểm soát tốt. Theo cơ quan công an, kết quả xác minh ban đầu cho thấy bức thư được gửi từ địa chỉ email ở nước ngoài. Công an các cấp đang tiếp tục điều tra vụ việc.