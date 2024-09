Hành khách tung tin có bom, chuyến bay từ Đà Nẵng được kiểm tra nghiêm ngặt

Ngày 26/9, chuyến bay VZ961 của Thai Vietjet (công ty thành viên của Vietjet Air) từ Đà Nẵng đến Bangkok (Thái Lan) đã ghi nhận một hành khách thông báo về việc có bom trên máy bay.

Sau khi nhận thông tin, phi hành đoàn đã thực hiện các biện pháp an toàn khẩn cấp và thông báo cho bộ phận an ninh tại sân bay đến.

Hành trình của chuyến bay VZ961 (Ảnh: Flightradar24).

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Survanabhumi lúc 14h22 cùng ngày. Ngay sau khi hạ cánh, máy bay đã được kiểm tra kỹ an ninh hành khách và hành lý.

Theo thông tin từ sân bay Survanabhumi, chuyến bay chở 121 hành khách, trong đó có 1 trẻ sơ sinh và 6 thành viên phi hành đoàn.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng an ninh sân bay kết luận thông tin có bom là giả. Hành khách tung tin giả đã được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Công tác kiểm tra chất nổ trên chuyến bay VZ961 được thực hiện ngay tại sân đỗ (Ảnh: Suvarnabhumi Airport).

Lực lượng an ninh sân bay đã thực hiện kiểm tra an ninh máy bay thêm một lần để đảm bảo an toàn tối đa. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại sân bay Survanabhumi được dỡ bỏ lúc 16h31 cùng ngày.

Theo quy trình đảm bảo an ninh hàng không, việc hành khách có thể mang bom hoặc vật nguy hiểm lên máy bay hay không phụ thuộc nhiều vào khâu soi chiếu an ninh và giám sát tại sân bay khởi hành. Hãng hàng không khẳng định hoạt động khai thác luôn tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế.

Trước đó, ngày 11/9, sân bay Cam Ranh cũng nhận được một thư điện tử nặc danh từ nước ngoài với nội dung đe dọa đặt bom. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định không có mối nguy hiểm tại sân bay.