Triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng ở Lâm Đồng

Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lâm Hán Tiến (SN 1973), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994), Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994) cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Hán Tiến bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Theo cơ quan công an, Tiến và Trâm là vợ chồng, cả 2 cùng cho người dân vay vốn trái phép. Vợ chồng Tiến phối hợp với Bảy, Phước, Pháp để hình thành nhóm cho vay lãi nặng, tìm kiếm khách hàng và cùng nhau hưởng lợi.

Nhóm của Tiến cho khách hàng vay với lãi suất 120-240%/năm và buộc người vay giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), các giấy tờ liên quan đến tài sản nhà đất để nhóm Tiến cất giữ.

Tiền mặt cùng các loại giấy tờ liên quan vụ án (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo cơ quan công an, từ năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng nêu trên đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 sổ đỏ, 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.