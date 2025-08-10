Đề xuất xây metro từ TPHCM đến sân bay Long Thành khoảng 65.000 tỷ đồng

Liên danh DonaCoop cùng VinaCapital vừa gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép đầu tư xây dựng metro từ TPHCM tới Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital đề xuất xây dựng tuyến metro số 1 nối từ ga Suối Tiên (TPHCM) hiện hữu tới trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên) dài 6,5km. Từ đây dự án sẽ nối tuyến tới sân bay Long Thanh dài 27km.

Ngoài ra, từ trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai mới, metro được thiết kế xây dựng 5km vào nội đô thành phố Biên Hòa cũ (phường Trấn Biên hiện tại). Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 65.000 tỷ đồng, chưa tính kinh phí giải phóng mặt bằng, sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác liên danh.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Đến nay liên danh DonaCoop cùng VinaCapital đã làm việc với các sở ngành Đồng Nai để khảo sát hiện trạng tuyến, quỹ đất dự kiến triển khai TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm) và nghiên cứu quy trình thực hiện các bước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho các công tác sau này.

Liên danh đơn vị đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép tham gia lập và trình duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và phát triển mô hình đô thị thông minh TOD. Để chuẩn bị cho dự án, Liên danh đầu tư đang đàm phán với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển metro.

Theo nhà đầu tư, phần lập báo cáo, thiết kế kỹ thuật và thi công công trình từ nay đến khi chuyển giao sẽ do liên danh và đối tác đảm nhiệm. Phần dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ do nhà nước thực hiện theo quy định.

Tập đoàn DonaCoop là đơn vị hoạt động đa ngành nghề, đặc biệt là phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác khoáng sản (đất, đá) ở Đồng Nai với hàng loạt dự án lớn như Khu đô thị Long Hưng, Công viên Vĩnh Hằng...

Thành lập năm 2003, VinaCapital hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với nhiều dự án đầu tư. Tập đoàn quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, tài khoản ủy thác, quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước.