Đề xuất kiểm soát khí thải ô tô ở Hà Nội, TPHCM

Sáng 20/8, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Theo đề xuất của cơ quan soạn thảo - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mức khí thải gồm 5 mức, là các mức khí thải đối với xe ô tô quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành (QCVN 85:2025/BNNMT).

5 mức khí thải ô tô theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ giá trị giới hạn tối đa cho phép của thông số CO, HC và độ khói N (%HSU) của khí thải của ô tô (Ảnh: Phùng Minh).

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông ở Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất như sau:

- Ô tô có năm sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1 từ ngày quyết định trên có hiệu lực.

- Ô tô có năm sản xuất từ năm 1999 áp dụng mức 2 từ ngày quyết định có hiệu lực.

- Ô tô sản xuất từ năm 2017 áp dụng mức 3 từ ngày 1/1/2026.

- Đối với ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội, TPHCM có năm sản xuất từ năm 2017 áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2027.

- Ô tô có năm sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2026 và mức 5 từ ngày 1/1/2030.

- Đối với ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội, TPHCM có năm sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 5 từ ngày 1/1/2028.

- Từ ngày 1/1/2030, ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội, TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Hà Nội, TPHCM sẽ thực hiện kiểm soát khí thải ô tô trước tiên (Ảnh: Hữu Nghị).

Tại tờ trình gửi tới Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nêu rõ cần ưu tiên áp dụng trước tại các khu vực nguy cơ ô nhiễm không khí nghiêm trọng như Hà Nội, TPHCM.

Bên cạnh đó, theo cơ quan này, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát khí thải với thúc đẩy phương tiện sạch, song song với kiểm soát và loại bỏ phương tiện không đạt chuẩn khí thải; khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh như xe điện, xe hybrid, xe sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ căn cứ tình hình thực tế nghiên cứu, xây dựng quy định nâng cao mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của ô tô tham gia giao thông đường bộ để trình Thủ tướng Chính phủ công bố lộ trình tiếp theo.

Dự thảo quyết định đề xuất giao Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, chứng nhận ô tô đáp ứng mức quy chuẩn khí thải, giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm định khí thải ô tô tuân thủ quyết định trong kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có trên 6,3 triệu ô tô đã đăng ký. Con số này bao gồm cả ô tô con và xe tải đã đăng ký.