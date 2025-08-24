Đà Nẵng bắn pháo hiệu gọi tàu thuyền, điều xe thiết giáp chống bão Kajiki

Ngày 24/8, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đã chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki (bão số 5) với nguy cơ cao thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, ngoài các phương án đã được chuẩn bị, tại Tiểu đoàn Thiết giáp 699 cũng được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động và xử trí các tình huống khẩn cấp.

Xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động và xử trí các tình huống khẩn cấp tại Đà Nẵng (Ảnh: Sông Hàn).

Đơn vị cũng xây dựng các phương án cụ thể, sẵn sàng tham gia ứng cứu, hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục hậu quả mưa bão.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết năm 2024 xe thiết giáp này đã phát huy được hiệu quả trong công tác phòng, chống bão tại thành phố Đà Nẵng. Nhiều trường hợp đã được hỗ trợ khẩn cấp trong khu vực các phương tiện khác không thể cơ động, tiếp cận được.

Ngay trong đêm 23/8, lực lượng Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức bắn pháo hiệu tại năm vị trí gồm: Sơn Trà, Hải Vân, Cù Lao Chàm, Cửa Đại và Núi Thành để kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão.

Bên cạnh việc bắn pháo hiệu để kêu gọi vào bờ tránh, trú bão, các đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu. Đồng thời hướng dẫn bà con ngư dân chằng, buộc phương tiện bảo đảm chắc chắn, tránh va đập khi bão vào, giảm tối đa thiệt hại cho ngư dân.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 5 (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng).

Lúc 9h ngày 24/8, tâm bão Kajiki ở vào khoảng 17.4 độ vĩ Bắc, 111.1 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Như vậy, so với điểm mới hình thành sáng 23/8, bão Kajiki đã tăng gần 5 cấp. Cơn bão này di chuyển nhanh và rất nguy hiểm.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão Kajiki di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h. Bão vẫn còn khả năng tăng cường độ, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 15-16.